Эксперты рассказали об уникальности людей с карими глазами

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03.08.2020, 16:06, Новости дня

Кареглазые люди составляют около 79% населения Земли. Американские ученые выяснили, чем такие люди уникальны.

Обнаружилось, что люди темными глазами более чувствительны к боли. Во время эксперимента с 58 добровольцами выяснилось, что кареглазые сильнее страдают во время родов и стрессов. По словам ученых, участки ДНК, которые отвечают за цвет радужки, тесно связаны с геном NCX-4. Степень его выраженности контролирует болевые ощущения.

Кроме этого, обнаружилось, что темноглазые люди менее склоны к активному употреблению спиртного. Команда ученых проводила анализ данных 12 000 человек. Обнаружилось, что людям с карими главами требуется меньше спиртного, чтобы наступила интоксикация организма.





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