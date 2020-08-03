Джеймс Ван Дер Бик рассказал романтичную историю знакомства с женой по случаю 10-й годовщины свадьбы

03.08.2020, 15:53, Разное

Популярный в 90-х актер и исполнитель главной роли в сериале “Бухта Доусона” Джеймс Ван Дер Бик и его жена Кимберли на днях отметили 10-ю годовщину брака. Конечно, в лучших современных традициях пара поздравила друг друга не только лично, но и в социальных сетях. И если Кимберли ограничилась одним снимком и кратким постом, то Джеймс оказался куда красноречивее. Он опубликовал серию совместных с женой фотографий, а в подписи рассказал их историю знакомства.

Десять лет назад в этот день эта женщина сделала меня самым счастливым мужчиной. За год до этого я был знаменит, богат, женат, потом разведен, менее богат, одинок… И я оказался в Израиле, в поездке с группой туристов, когда вдруг меня озарило – я не хочу быть одиноким. Я захотел настоящие отношения. Встретить свою половинку. Того, с кем я смогу создать крепкую семью. Я был на середине всех этих откровений своему другу, как вдруг некий голос перебил нас – кто-то хотел задать моему другу вопрос. Я был раздражен такой наглостью. Кто, черт возьми, нарушил такой момент? Я обернулся… и увидел ее @vanderkimberly. Три дня спустя я спросил ее, что она ищет в отношениях. А она ответила: “Я не ищу отношений”. Шесть месяцев спустя мы начали жить вместе. Через две недели после этого мы узнали, что ждем ребенка. И почти через год после нашей первой встречи, когда она перебила меня (это было на том же месте, на котором мы стоим на последней фотографии)… мы поженились.

Этот брак потребовал от меня научиться жить в моменте, стать более честным, подлинным, открытым, терпеливым, страстным, дерзким, способным, веселым и уязвимым. И я все еще завоевываю ее. Мы прошли через радость и боль и через все остальное в перерывах между ними. И даже в самый разгар наших страстных споров… она остается для меня той, с которой я хочу прожить всю жизнь. Кимберли, ты меня изумляешь! Твоя храбрость, нежность и твое нежелание соглашаться на что-то меньшее… Ты лучший человек, которого я знаю! Я люблю тебя и жду наших новых приключений (а также нашей церемонии повторения клятв в лесу, которую я обещал тебе на 10-летие – сразу, как только пройдет пандемия).

Место, где произошло знакомство пары Жизнь с тобой – это прекрасная и полная приключений история любви, силы, уязвимости и магии. Я самая счастливая женщина в мире! Счастливой годовщины, – подписала фото Кимберли.

Отметим, до знакомства с нынешней супругой Джеймс Ван Дер Бик на протяжении 7 лет был женат на актрисе Хизер МакКомб. Через несколько месяцев после развода он вступил в новые отношения с бизнес-консультантом Кимберли Брук, 1 августа 2010 года они поженились. Их свадьба прошла в храме Каббалы рядом с отелем Dizengoff Plaza в Тель-Авиве в Израиле (так как Кимберли – иудейка). По словам актера, он всегда мечтал о большой семье, но не представлял, каким счастьем окажется отцовство на самом деле.

Дети – лучший ориентир в нашей жизни. Они трос, который привязывает нас к реальности. Я знаю, что, приходя домой, я возвращаюсь обратно на землю,

– рассказал актер. У Джеймса и Кимберли пятеро детей – 9-летняя Оливия, 8-летний Джошуа, 6-летняя Аннабель, 4-летняя Эмилия и Гвендолин, которая родилась в июне 2018 года. Причем последние роды Ван Дер Бик принимал сам. В июне 2020 года Джеймс рассказал, что Кимберли пережила выкидыш, ставший пятым по счету за последние 9 лет. Четвертый выкидыш случился в ноябре прошлого года, когда Джеймс принимал участие в шоу “Танцы со звездами”, и новость о семейном горе стала достоянием общественности.