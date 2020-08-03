Фигурантов дела о продаже детей заподозрили в торговле органами

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03.08.2020, 15:48, Новости дня

Следственный комитет проверяет фигурантов уголовного дела о торговле детьми от суррогатных матерей на причастность к продаже новорожденных за границу.

«В ходе следственных действий будет дана оценка действиям обвиняемых. Следствием устанавливается причастность и роль каждого из фигурантов в продаже детей от суррогатных матерей на органы за границу», – сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

Детали расследования уголовного дела источник не привел в интересах следствия.

Напомним, три фигуранта дела о торговле детьми от суррогатных матерей арестованы, еще одного фигуранта посадили под домашний арест. В числе арестованных – врачи-акушеры, переводчик и гендиректор центра по суррогатному материнству.

Мальчик, рожденный суррогатной матерью в декабре 2019 года, находился под присмотром няни в квартире, где также находилось еще трое детей, рожденных аналогичным способом. Уточняется, что родители детей – иностранцы, они занимались оформлением документов на детей, чтобы уехать с ними за рубеж.





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