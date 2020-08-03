Опубликовано видео задержания захватчика банка в Киеве

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03.08.2020, 15:48, Новости дня

Момент задержания захватчика отделения «Универсал банка» в центре Киева попал на видео.

Кадры задержания публикует «Рен ТВ».

По факту захвата банка возбуждено уголовное дело по статье УК Украины «террористический акт», сообщил заместитель руководителя по вопросам реформирования Службы безопасности Украины (СБУ) Сергей Пунь в эфире телеканала «Украина 24», передает ТАСС.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 5 лет и более, в зависимости от тяжести преступления.

Злоумышленник, угрожающий взорвать бомбу в банке в центре Киева, потребовал предоставить ему возможность выйти в прямой эфир одного из украинских телеканалов. Мужчина является гражданином Узбекистана. Сотрудники украинского спецназа обезоружили угрожавшего взорвать бомбу в банке. 

Это уже третий теракт в Украине за последние недели. 21 июля в украинском Луцке мужчина захватил в заложники пассажиров автобуса. Террорист удерживал заложников более десяти часов. Президент Украины Владимир Зеленский по требованию террориста записал видеообращение, в котором призвал посмотреть американский документальный фильм «Земляне», после чего террорист отпустил заложников и сдался. Позже видеообращение было удалено.

Спустя два дня в Полтаве участник боевых действий в Донбассе на стороне украинской армии Роман Скрипник пытался угнать автомобиль, но был взят прямо на месте преступления. Скрипник выхватил гранату и взял в заложники одного из полицейских.





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