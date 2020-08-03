Мнение: внебольничная пневмония, Крым, 33 туриста или Камо грядеши

03.08.2020, 15:44, Разное

У племянника в Питере девушка, встречаются уже пару лет как любая другая молодая пара, когда началась эпидемия стали видеться по телефону – у парня астма.

Отец девушки возил семью везде и всегда в машине, чтобы не подхватить заразу в общественном транспорте. В итоге подхватил её на работе и с благодарностью передал семье. Томограф показал 40% поражения легких у отца, около 30 у жены, у девочек старшей и младшей около 20%.

От госпитализации отказались. Сейчас сидят в квартире и племянник привозит еду под дверь. Ничего смертельного, ничего трагичного. Обычная эпидемия. Бывает.

Диагноз? Внебольничная пневмония……

И тут возникает простой вопрос – кому и зачем вы врете?

Западу? Так Западу сейчас не до вас – в Штатах люди дохнут как мухи, экономика развитых стран играет прощальный марш славянки и вопрос о том, вымирают ли российские граждане от коронавируса или от внебольничной пневмонии не волнует даже китайцев. А они волнуются обо всем.

Эта история с внебольничным коронавирусом является зеркальным отражением аннексии Крыма или “ихтамнетс" в Донбассе, или невидимого малазийского Боинга, или невоюющих россиян в Ливии…..

Мир знает, что произошло и происходит, вы знаете, что мир знает и видит ваше враньё, но продолжаете тупо и бессмысленно врать.

Оттого, что умерших от коронавируса вы назовете умершими от внебольничной пневмонии, будет меньше умерших россиян?

Оттого, что наемников вы называете чоповцами, будет меньше приходить гробов в Россию из Ливии, Сирии или Донбасса?

Оттого, что протестующих в Хабаровске вы будете называть иностранными агентами, протест уйдет?

Камо грядеши, пардон, врете……..