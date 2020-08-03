 

Мнение: внебольничная пневмония, Крым, 33 туриста или Камо грядеши

03.08.2020, 15:44, Разное

 У племянника в Питере девушка, встречаются уже пару лет как любая другая молодая пара, когда началась эпидемия стали видеться по телефону – у парня астма.
 Отец девушки возил семью везде и всегда в машине, чтобы не подхватить заразу  в общественном транспорте. В итоге подхватил её на работе и с благодарностью передал семье. Томограф показал 40% поражения легких  у отца, около 30 у жены, у девочек старшей и младшей около 20%.
 От госпитализации отказались.  Сейчас сидят в квартире и племянник привозит еду под дверь. Ничего смертельного, ничего трагичного. Обычная эпидемия. Бывает.
 Диагноз? Внебольничная пневмония……
 И тут возникает простой вопрос – кому и зачем вы врете?

 Западу? Так Западу сейчас не до вас – в Штатах люди дохнут как мухи, экономика развитых стран играет прощальный марш славянки и вопрос о том, вымирают ли российские граждане от коронавируса или от внебольничной пневмонии не волнует даже китайцев. А они волнуются обо всем.
Эта история с внебольничным коронавирусом является зеркальным отражением аннексии Крыма или “ихтамнетс" в Донбассе, или невидимого малазийского Боинга, или невоюющих россиян в Ливии…..
 Мир знает, что произошло и происходит, вы знаете, что мир знает и видит ваше враньё, но продолжаете тупо и бессмысленно врать.
 Оттого, что умерших от коронавируса вы назовете умершими от внебольничной пневмонии, будет меньше умерших россиян?
 Оттого, что наемников вы называете чоповцами, будет меньше приходить гробов в Россию из Ливии, Сирии или Донбасса?
 Оттого, что протестующих в Хабаровске вы будете называть иностранными агентами, протест уйдет?
  Камо грядеши, пардон, врете……..

Источник: Теория элит





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.07 / В Apple запатентовали чехол для беспроводной зарядки iPhone

01.08 / Мнение: А это кто? 2

19.07 / Мнение: “разводит скот, чтобы его резать, доить и стричь”

02.07 / Мнение: Кражи в России, рост безработицы и разница между Сибирью и Югом

24.07 / Ученые впервые зафиксировали на Марсе движение гигантских дюн

01.08 / Личное: Глупенькие девочки

16.05 / Новое лекарство против болезни Альцгеймера прошло испытания

11.07 / Медики рассказали о пользе чеснока для организма

19.07 / Шарлиз Терон получила серьезные травмы на съемках боевика “Бессмертная гвардия”

19.07 / Соседов похвалил Долину за честность после рассказа о договоре с гаишниками

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска