Экс-советник раскритиковал Дональда Трампа: Безнравственный президент

03.08.2020, 15:43, Разное

Болтон назвал главу государства безнравственным президентом. Он считает, что тот якобы сосредоточен на своих личных интересах, а не на реальных проблемах США. По его словам, Дональд Трамп думает лишь о том, чтобы избраться на следующий срок.

В пример он привел переговоры с Северной Кореей по денуклеаризации. По словам Болтона, президент Соединенных Штатов принимал ряд неудачных решений. Он заявил, что Дональд Трамп даже не знает, когда был разделен Корейский полуостров и у каких стран есть ядерное оружие.

Напомним, Джон Болтон был уволен из американской администрации в сентябре 2019 года. Тогда Дональд Трамп заявил, что он и многие члены его команды не согласны со многими предложениями политика. Бывший советник президента США по нацбезопасности написал скандальную книгу “Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме”.

Как писали “Дни.ру”, ранее в Сеть попали несколько глав произведения Джона Болтона. Он обнародовал эпизоды, выставляющие Дональда Трампа не в лучшем свете.

В частности, это история, во время которой глава государства спросил, входит ли Финляндия в состав России. Кроме того, лишь во время разговора с Терезой Мэй, которая тогда возглавляла правительство Великобритании, политик впервые узнал, что эта страна является ядерной державой.