Буги-вуги и рок-н-ролл: развлечения во время оттепели

03.08.2020, 15:35, Разное

Хрущевская «оттепель» многое изменила в жизни советских людей. С развенчанием культа личности Сталина и ликвидацией ГУЛАГа жить в стране стало спокойнее, а дышалось свободнее. Казалось, что ослабла цензура, стихи и песни стало можно писать уже не только о величии советской власти. Появились новые связи с Западом. Все это отразилось, в первую очередь, на жизни молодых людей, которые были открыты всему новому.

Фестиваль молодежи и студентов

Настоящим символом новой дружбы СССР и Запада стал VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который прошел в июле 1957 года. 34 тысячи гостей из 131 страны мира приехали в Москву, чтобы выступить с концертами и спектаклями, поучаствовать в спортивных соревнованиях и, конечно, пообщаться с советской молодежью. Программа фестиваля состояла из бесчисленных выступлений, балов, дискуссий, семинаров и кинопоказов.



Фестиваль молодежи и студентов 1957. Источник: pinterest.com

Эффект, произведенный фестивалем, был невероятный: еще никогда советские ребята не видели такой пестрой смеси языков и костюмов. Для местных, редко встречавших туристов с Запада, было удивительным вдруг так свободно общаться с иностранцами. На улицах Москвы можно было встретить компании людей из разных стран, которые о чем-то спорили, пели и смеялись. Девушки были очарованы заморскими красавцами. Спустя 9 месяцев после окончания фестиваля в Москве стали появляться на свет темнокожие младенцы. Их окрестили «детьми фестиваля». Но ощущение свободы и кудрявые малыши были не единственным напоминанием о прошедшем фестивале. Именно после него в университетах появились факультеты, где было разрешено учиться иностранцам. И, конечно, советская молодежь переняла у западных друзей новую моду. В стране появились джинсы, кеды и рок-н-ролл.

Неформалы по-советски

Правда, модники были в СССР и до фестиваля. Широкие штаны поярче, огромный пиджак, цветные носки и кричащий галстук — так выглядели первые стиляги. Первые стиляги появились в Советском Союзе еще в 40-е годы. Молодые люди себя, конечно, стилягами не называли: этот термин придумал сатирический журнал «Крокодил». Но название отлично прижилось в культуре. Считается, что стиляги вдохновились стилем британской субкультуры «тедди-боев».



Советские стиляги. Источник: pinterest.com

Не только облик, но и образ жизни стиляг был настоящим протестом против советской реальности. Яркие наряды вместо серых одинаковых костюмов, высокие прически вместо скучных проборов. У них был и свой особый сленг, многие слова в котором были позаимствованы из английского языка. Например, тогда появились используемые и сегодня слова «чувак» и «чувиха». Плащ называли «тренчкотом» от английского «trenchcoat», а ботинки «шузами» от английского «shoes». Если у ботинок были дырочки на носу, то их уже считали «шузами с разговором», а «шузами на манке» называли ботинки со специально приклеенной резиновой подошвой белого цвета: чем выше, тем моднее.

В таких модных ботинках стиляги отправлялись танцевать. Чаще всего вечеринки устраивали на квартирах, иногда в школах и университетах. Танцевали «стилем» — то есть модные заморские танцы. Самым популярным танцем был буги-вуги, который на самом деле был больше похож на «свинг восточного побережья». Любили, конечно, и рок-н-ролл. Правда, советская молодежь изобрела и новые направления, у которых даже были собственные названия: «атомный» стиль, «канадский» и «тройной Гамбургский».

Квартирники

Танцевали чаще всего под свинг или фокстрот. Особым уважением пользовался джаз. Знаменитая песня «Поезд на Чаттангу» из фильма «Серенада Солнечной Долины» стала настоящим гимном стиляг. Стиляги обожали музыку оркестра Гленна Миллера, песни Луи Армстронга и Дюка Эллингтона и многих других. Где могли, играли вживую, но чаще всего слушали виниловые пластинки. Правда, винил был в дефиците, так что музыку записывали на рентгеновских снимках — так появился термин «рок на костях» или «скелет моей бабушки».



Советский квартирник. Источник: Liveinternet.ru

В квартирах собирались не только танцевать, но и читать стихи и петь. Первые квартирники появились как раз во время «оттепели». На них читали стихи молодых неизвестных поэтов или уже более известных писателей. Целая плеяда поэтов-шестидесятников, среди которых Белла Ахмадулина, Андрей Вознесенский, Евгений Евтушенко, Роберт Рождественский и другие стали знамениты в период «оттепели». Особенной популярностью пользовались квартирники в конце 60-х, когда власть вновь стала закручивать гайки и запрещала любое свободомыслие. Например, свои ранние песни Владимир Высоцкий записывал именно на квартирниках. А уже в восьмидесятые годы домашние концерты стали неотъемлемой частью андеграундного искусства. Кстати, в то время возник «ностальгический» интерес к стиляжным темам. Например, группа «Браво» в своих песнях активно использовала стиляжную стилистику.