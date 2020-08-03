Российский препарат от коронавируса поступил в 15 стран

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03.08.2020, 15:30, Новости дня

Российский препарат «Авифавир», предназначенный для борьбы с коронавирусом, закупили уже 15 стран, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«У нас здесь есть хорошие достижения: уже этот препарат поставлен в более 15 стран», – сказал Дмитриев в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, фактически международных противовирусных препаратов есть всего два – американский «Ремдесивир» и российский «Авифавир». 

«И 90% «Ремдесивира» выкупили США. Соответственно, для нас не удивительно, что 15 стран покупают наш препарат», – отметил глава РФПИ.

Ранее Дмитриев назвал ряд преимуществ российского препарата «Авифавир», предназначенного для борьбы с коронавирусом, над американским «Ремдесивиром». 

Ранее ГК «ХимРар» предупредил, что препарат от коронавируса «Авифавир» категорически нельзя применять беременным.

Напомним, Минздрав одобрил препарат от коронавируса «Арепливир» на основе фавипиравира. Перед этим в РФ для лечения коронавируса был одобрен препарат «Авифавир» на базе фавипиравира. Также Минздрав одобрил препарат с непатентованным наименованием фавипиравир, он получил название «Коронавир».





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