В Совфеде удивились претензиям Польши к Газпрому из-за «Северного потока – 2»

03.08.2020, 15:30, Новости дня

Непонятна причина, по которой польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал Газпром за «нежелание сотрудничать» с ним по расследованию в отношении «Северного потока – 2», сообщил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Вообще непонятно, с какого перепуга Польша, которая вообще не имеет отношения к Газпрому и «Северному потоку – 2», поскольку он не проходит в ее территориальных водах, предъявляет претензии», – передает RT его слова.

Как отметил Джабаров, «налицо недобросовестная конкуренция».

«Это попытка любым способом сорвать строительство «Северного потока – 2» и оставить транзит через территорию Украины в Польшу», – добавил он.

Напомним, регулятор UOKiK оштрафовал Газпром на 213 млн злотых (около 50 млн евро).

Кроме того, в июне UOKiK возбудило дело против Газпрома за то, что тот отказался сотрудничать и предоставить информацию о «Северном потоке – 2». Варшава требовала оштрафовать российскую компанию на 50 млн евро.

В прошлом году антимонопольный орган Польши обвинил Газпром и пять партнеров по проекту «Северный поток – 2» – OMV, Wintershall, Shell, Uniper и Engie – в нарушении антимонопольного законодательства Польши из-за финансирования строительства «Северного потока – 2». Регулятор оштрафовал одного из инвесторов проекта «Северный поток – 2» – французскую компанию Engie – на 172 млн злотых (40,3 млн евро) за отсутствие сотрудничества по делу о строительстве газопровода.



