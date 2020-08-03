Зоя Бербер высказала свое отношение к изменам: Готова простить

03.08.2020, 15:23, Разное

В ленте героиня артистки сталкивается с непростой темой

измены. По словам Зои Бербер, люди

решаются на неверность по разным причинам. Жизнь, по мнению знаменитости,

сложна и многогранна. Люди меняются, постоянно испытывают эмоции, которые могут

завести не туда.

К теме адюльтера у артистки нет резко негативного

отношения. В теории Бербер могла бы простить любимому интрижку на стороне. “Но

как я бы реагировала по факту – могу только гадать”, – оговаривается актриса.

Вместе с Зоей Бербер в сериале “Любовь в нерабочие

недели” снимается звезда сериала “Полицейский с Рублевки” Роман Попов. До встречи в теленовелле знаменитости были знакомы. “Мы

дружны, мы, не побоюсь этого слова, – любим, уважаем и ценим друг друга”, –

рассказала о коллеге по цеху актриса.

Как оказалось, на площадке сериала “Любовь в нерабочие

недели” Бербер и Попову пришлось сообща работать над пикантным эпизодом.

Артистка призналась, что сниматься с Романом в интимной сцене было легко. Артисты

заранее отрепетировали каждое движение, поэтому неловкости удалось избежать.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Roman Popov (@romapopoff) 12 Июл 2020 в 2:13 PDT

Зоя не скрывает, что оголяться на экране не любит. Уговорить

актрису на “обнаженный” эпизод нелегко. Зое Бербер важно понимать, зачем нужно в той

или иной сцене показать голое тело. Как подчеркнула артистка,

некоторые режиссеры “раздевают” актрис только для привлечения внимания к

картине.