 

Зоя Бербер высказала свое отношение к изменам: Готова простить

03.08.2020, 15:23, Разное

В ленте героиня артистки сталкивается с непростой темой
измены. По словам Зои Бербер, люди
решаются на неверность по разным причинам. Жизнь, по мнению знаменитости,
сложна и многогранна. Люди меняются, постоянно испытывают эмоции, которые могут
завести не туда.

К теме адюльтера у артистки нет резко негативного
отношения. В теории Бербер могла бы простить любимому интрижку на стороне. “Но
как я бы реагировала по факту – могу только гадать”, – оговаривается актриса.

Вместе с Зоей Бербер в сериале “Любовь в нерабочие
недели” снимается звезда сериала “Полицейский с Рублевки” Роман Попов. До встречи в теленовелле знаменитости были знакомы. “Мы
дружны, мы, не побоюсь этого слова, – любим, уважаем и ценим друг друга”, –
рассказала о коллеге по цеху актриса.

Как оказалось, на площадке сериала “Любовь в нерабочие
недели” Бербер и Попову пришлось сообща работать над пикантным эпизодом.
Артистка призналась, что сниматься с Романом в интимной сцене было легко. Артисты
заранее отрепетировали каждое движение, поэтому неловкости удалось избежать.

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Публикация от Roman Popov (@romapopoff) 12 Июл 2020 в 2:13 PDT

Зоя не скрывает, что оголяться на экране не любит. Уговорить
актрису на “обнаженный” эпизод нелегко. Зое Бербер важно понимать, зачем нужно в той
или иной сцене показать голое тело. Как подчеркнула артистка,
некоторые режиссеры “раздевают” актрис только для привлечения внимания к
картине.





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