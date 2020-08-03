Зоя Бербер высказала свое отношение к изменам: Готова простить
03.08.2020, 15:23, Разное
В ленте героиня артистки сталкивается с непростой темой
измены. По словам Зои Бербер, люди
решаются на неверность по разным причинам. Жизнь, по мнению знаменитости,
сложна и многогранна. Люди меняются, постоянно испытывают эмоции, которые могут
завести не туда.
К теме адюльтера у артистки нет резко негативного
отношения. В теории Бербер могла бы простить любимому интрижку на стороне. “Но
как я бы реагировала по факту – могу только гадать”, – оговаривается актриса.
Вместе с Зоей Бербер в сериале “Любовь в нерабочие
недели” снимается звезда сериала “Полицейский с Рублевки” Роман Попов. До встречи в теленовелле знаменитости были знакомы. “Мы
дружны, мы, не побоюсь этого слова, – любим, уважаем и ценим друг друга”, –
рассказала о коллеге по цеху актриса.
Как оказалось, на площадке сериала “Любовь в нерабочие
недели” Бербер и Попову пришлось сообща работать над пикантным эпизодом.
Артистка призналась, что сниматься с Романом в интимной сцене было легко. Артисты
заранее отрепетировали каждое движение, поэтому неловкости удалось избежать.
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Зоя не скрывает, что оголяться на экране не любит. Уговорить
актрису на “обнаженный” эпизод нелегко. Зое Бербер важно понимать, зачем нужно в той
или иной сцене показать голое тело. Как подчеркнула артистка,
некоторые режиссеры “раздевают” актрис только для привлечения внимания к
картине.
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