Вдова погибшего пилота отсудила у «Аэрофлота» почти 30 млн рублей

03.08.2020, 15:16, Новости дня

Омский суд обязал компанию «Аэрофлот – Российские авиалинии» выплатить пособие в размере 29,7 млн рублей Анастасии Ахметовой, вдове пилота Дамира Ахметова, который в ноябре прошлого года умер от сердечного приступа во время выполнения рейса.

«3 августа 2020 года Кировским районным судом Омска рассмотрено гражданское дело по исковому заявлению Ахметовой А.Г., действующей в своих интересах и в интересах несовершеннолетних детей, к ПАО «Аэрофлот – Российские авиалинии» о взыскании единовременного пособия и компенсации морального вреда. Решением суда исковые требования Ахметовой А. Г. удовлетворены частично. В пользу Ахметовой взыскано единовременное пособие в размере 29 млн 722 тыс. 608 рублей», – передает ТАСС сообщение пресс-службы Кировского районного суда Омска.

При этом адвокат Ахметовой Виталий Кириченко пояснил, что коллективный договор «Аэрофлота» с пилотами предполагает выплату десяти годовых заработков при гибели сотрудника при исполнении служебных обязанностей.

«Они настаивали, что для получения выплат необходимо, чтобы данный случай был несчастным случаем на производстве, т. е. чтобы было какое-то внешнее воздействие. Но в договоре буквально прописано, что не нужно доказывать, несчастный случай или нет – (гибель) при исполнении служебных обязанностей подлежит выплате», – добавил адвокат.

Однако, как сообщил официальный представитель авиакомпании Михаил Демин, «Аэрофлот» намерен обжаловать решение суда, так как пилот якобы мог скрывать заболевание.

«До получения мотивированного решения трудно судить об основаниях его принятия судом. Позиция наших юристов в судебном разбирательстве с наследниками Ахметова основана на следующем. Заболевание пилота не относится к перечню нормативно-установленных профессиональных заболеваний», – передает РИА «Новости» его слова.

Демин отметил, что у компании есть основания полагать, что пилот «мог знать о заболевании и скрыть его, тем самым создавая серьезную и вполне реальную угрозу жизни и здоровью пассажиров рейса».

«С примерами такого подхода общество уже сталкивалось. Вспомните катастрофу GermanWings во Французских Альпах 24 марта 2015 года. Тогда погибло 150 человек, 144 пассажира и шесть членов экипажа. Это последствия так называемой недифференцированной защиты врачебной тайны», – сказал представитель «Аэрофлота».

Кроме того, по его словам, пилот проходил врачебно-летную экспертную комиссию не в медицинском центре «Аэрофлота» в Москве, как обычно, а в Омске. По мнению медэкспертов, заболевание, которое стало причиной смерти, даже стандартными инструментальными методами контроля состояния здоровья пилотов пропустить было невозможно, и это означало бы непрохождение медкомиссии и отстранение от полетов по состоянию здоровья.

«Так что, если пилот знал о заболевании, у него были веские причины его скрывать. Обстоятельства прохождения медицинской комиссии по-прежнему вызывают обоснованные вопросы. Мы полагаем, что суд должен был учесть все эти обстоятельства. Наши юристы намерены обжаловать решение. Оно прямо касается безопасности пассажиров и воздушного судна», – сообщил Демин.

Тем временем премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился при подготовке директив для совета директоров не предусматривать выплату дивидендов «Аэрофлотом» за 2019 год.