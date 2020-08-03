Зеленский потребовал от Кабмина четко разъяснить условия адаптивного карантина

03.08.2020, 15:15, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе совещания 3 августа потребовал от Кабинета Министров четко разъяснить условия адаптивного карантина. Об этом сообщает сайт главы государства.

По мнению президента, в данном вопросе правительство демонстрирует недостаточный уровень коммуникации. Он потребовал, чтобы Кабмин исчерпывающе объяснил гражданам, по какому принципу происходит деление страны на четыре зоны и зачем нужен адаптивный карантин.

Премьер-министр Денис Шмыгаль в свою очередь отметил, что показатель заболеваемости COVID-19 вырос до 82,8 случаев на 100 тыс. населения, заполненность больничных коек на Закарпатье составляет почти 69%, а в Киеве, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской и Черновицкой областях – более 40%.

Правительство Украины разделило страну на четыре зоны в зависимости от распространения инфекционного заболевания COVID-19: “красную”, “оранжевую”, “желтую” и “зеленую”. Луцк, Тернополь и Кицманский район Черновицкой области попали в “красную” зону адаптивного карантина, что предусматривает остановку общественного транспорта, закрытие образовательных учреждений, ресторанов и торгово-развлекательных центров.

31 июля недовольство внесением в “красную” зону выразили в Луцке и Тернополе.

1 августа министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что распределение на зоны автоматическое, политического подтекста в нем нет.

“Там четко все систематизировано, нет человеческого фактора. Есть цифры, которые отражают реальную опасность, которая есть в том или ином регионе”, – подчеркнул Степанов.

По состоянию на утро 3 августа коронавирусом в Украине заразилось 73 158 человек (+990 за прошедшие сутки), умерло 1738 человек, 39 876 пациентов выздоровели.