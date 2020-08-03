 

Агентство стратегических инициатив поможет Камчатке в развитии туризма

03.08.2020, 15:11, Новости дня

Врио губернатора Камчатки Владимир Солодов и гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере развития промышленного туризма.

Подписание прошло в рамках открытия краевого Клуба стратегических инициатив, в котором также приняли участие представители местного бизнес-сообщества, говорится в сообщении на сайте Камчатского края.

«Есть символическая составляющая в подписании Соглашения. Я впервые приехал на Камчатку в 2014 году сотрудником Агентства стратегических инициатив. Именно тогда мы разрабатывали первую версию соглашения. Конечно, сейчас, в статусе временно исполняющего обязанности губернатора, мне важно вдохнуть в него новую жизнь и реализовать те вещи, которые мы здесь зафиксировали», – сообщил Солодов.

Клуб стратегических инициатив — это неформальное, добровольное объединение на гибких условиях, созданное по инициативе Агентства стратегических инициатив. Его целью является реализация прогрессивных идей для прорыва в различных отраслях нашего края.

На первом заседании участники обсудили возможные пути решения проблемы оттока молодых специалистов из региона. В частности, было предложено помогать работникам предприятий в приобретении жилья, создавать высокотехнологичные безотходные производства и качественную городскую среду для жителей. Кроме того, были подняты вопросы просвещения жителей и гостей Камчатки в сфере экологического туризма. Также решено развивать промышленный туризм, когда в рамках производственных экскурсий все желающие могут ознакомиться со спецификой работы на камчатских предприятиях.

Все эти вопросы уже закреплены в Соглашении о сотрудничестве и в дальнейшем будут совместно реализовываться на территории полуострова.

«По всем проектам и инициативам, действительно, есть четкое понимание по городскому развитию, по экологическому и промышленному туризму, по образовательным проектам, по проектам, связанным с городским благоустройством, работе с молодежью и созданию комфортных условий для жителей Камчатки. За этим Соглашением будет стоять серьезная работа и самое главное – результат», – рассказала Чупшева.

В мае Солодов в рамках проекта «Региональные практики» рассказал об основных проблемах региона и сформулировал три главных направления для развития края.





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