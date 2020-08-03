Стали известны требования захватчика заложников в Киеве

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03.08.2020, 15:08, Новости дня

Мужчина, угрожающий взорвать бомбу в банке в центре Киева, требовал 40 тыс. гривен (1 тыс. 440 долларов), сообщили украинские СМИ.

По данным издания «Страна.ua», Ольга Артюшенко, которая находилась в здании БЦ «Леонардо» в момент захвата, сообщила, что террорист находится на первом этаже здания в банке со стороны улицы Владимирской.

«Я уже счастливо ухожу отсюда. Работников банка эвакуировали. Террорист хочет 40 тыс. гривен (1,4 тыс. долларов), говорит, что у него бомба», – сообщила Артюшенко в комментарии изданию.

При этом украинский телеканал NewsOne сообщает, что заведения в захваченном бизнес-центре Киева продолжают работать, туда пускают посетителей.

«Бизнес-центр «Леонардо» полностью не перекрыт, мы смогли сюда попасть. Мы сейчас находимся в холле на территории этого здания. Охрана очень нервно реагирует на прессу здесь внутри. Если сюда заходит человек с камерой и представляется журналистом, его сюда не пускают», – говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что журналисты зашли в бизнес-центр под видом обычных посетителей и отметили, что на первом этаже работают все заведения, рядом с которыми находится «потенциально небезопасная особа – человек с рюкзаком, который говорит о том, что у него там взрывчатка».

Злоумышленник, угрожающий взорвать бомбу в банке в центре Киева, потребовал предоставить ему возможность выйти в прямой эфир одного из украинских телеканалов. Мужчина является гражданином Узбекистана. Сотрудники украинского спецназа обезоружили угрожавшего взорвать бомбу в банке. 

Это уже третий теракт в Украине за последние недели. 21 июля в украинском Луцке мужчина захватил в заложники пассажиров автобуса. Террорист удерживал заложников более десяти часов. Президент Украины Владимир Зеленский по требованию террориста записал видеообращение, в котором призвал посмотреть американский документальный фильм «Земляне», после чего террорист отпустил заложников и сдался. Позже видеообращение было удалено.

Спустя два дня в Полтаве участник боевых действий в Донбассе на стороне украинской армии Роман Скрипник пытался угнать автомобиль, но был взят прямо на месте преступления. Скрипник выхватил гранату и взял в заложники одного из полицейских.





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