 

В ВОЗ усомнились в появлении идеального средства от коронавируса

03.08.2020, 15:08, Новости дня

Идеального средства от коронавирусной инфекции в настоящее время не существует, и оно может никогда не появится, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Ряд вакцин сейчас находятся на третьей фазе клинических испытаний, и мы все надеемся получить какое-то количество эффективных вакцин, которые смогут помочь предотвратить заражение людей», – передает его слова РИА «Новости».

«Однако, на данный момент нет идеального средства, и его может никогда не быть», – сообщил глава организации.

Гебрейесус призвал принимать необходимые меры, чтобы не допустить распространение COVID-19.

Ранее Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что к 2021 году РФ сможет обеспечить выпуск нескольких миллионов доз вакцины собственной разработки против нового коронавируса.

Газета ВЗГЛЯД писала, как РФ удалось в рекордные сроки создать вакцину от COVID-19.





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