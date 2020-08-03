В ВОЗ усомнились в появлении идеального средства от коронавируса
03.08.2020, 15:08, Новости дня
Идеального средства от коронавирусной инфекции в настоящее время не существует, и оно может никогда не появится, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
«Ряд вакцин сейчас находятся на третьей фазе клинических испытаний, и мы все надеемся получить какое-то количество эффективных вакцин, которые смогут помочь предотвратить заражение людей», – передает его слова РИА «Новости».
«Однако, на данный момент нет идеального средства, и его может никогда не быть», – сообщил глава организации.
Гебрейесус призвал принимать необходимые меры, чтобы не допустить распространение COVID-19.
Ранее Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что к 2021 году РФ сможет обеспечить выпуск нескольких миллионов доз вакцины собственной разработки против нового коронавируса.
Газета ВЗГЛЯД писала, как РФ удалось в рекордные сроки создать вакцину от COVID-19.
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