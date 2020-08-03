Стало возможным прогнозирование климатических колебаний на 5 лет вперед

03.08.2020, 15:01, Новости дня

Команда немецких ученых провела новое исследование, которое касалось климатических колебаний. Во время новой работы специалистам удалось обнаружить способ, который поможет спрогнозировать на ближайшие пять лет климатические колебания.

Результаты нового исследования указывают на то, что изменения в европейском климате провоцирует колебание температуры воды. По словам специалистов, их научная работа основывается на переменах, которые происходят на протяжении долгого периода времени.

Исследователи занимаются подробным изучением регионов со значительно большим климатическим контрастом, чем тот, который можно наблюдать в тропических зонах.