Во время археологических раскопок была обнаружена причина последнего оледенения

03.08.2020, 15:01, Новости дня

Американские ученые обнаружили, что похолодание, которое произошло 13 000 лет назад и стало причиной вымирания мамонтов, было связано с целой серией вулканических извержений. Ранее считалось, что причиной похолодания являлось падение метеорита.

Ученые проводили археологические раскопки в пещере Холла в Центральном Техасе и выявили доказательства того, что массовые извержения, которые длились от одного до пяти лет, могли привести к глобальному похолоданию. В пещере были обнаружены уникальные геохимические признаки древних вулканических извержений, которые ранее принимались учеными за следы внеземного воздействия.

Во время работы ученые измерили уровень сидерофильных элементов (иридия, рутения, платины, палладия, рения) и обнаружилось, что последний эпизод охлаждения был вызван многочисленными совпадающими земными процессами.