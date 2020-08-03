Семья из Чили столкнулась с гаргульями

03.08.2020, 15:00, Разное

Сначала их машину преследовали два крылатых монстра, потом на дорогу выскочили еще две таких же твари. У них были мощные задние лапы, как у кенгуру, головы как у собак, но при этом большие крылья.

Глубокие и покрытые тенью джунгли Южной Америки изобилуют хищниками, которые редко попадаются на глаза человека, однако, по всей видимости, в пустынных и засушливых регионах Чили живут еще более скрытые существа.

На севере Чили находится город-порт Арика, а в 12 милях от него раскинулась красная песчаная пустыня Пампа Ача.

Единственное присутствие человеческой цивилизации в этом месте, это Панамериканское шоссе, которое извивается через пески как длинная асфальтовая змея.

Именно в этом месте в июле 2004 года чилийский солдат Карлос Абетт де ла Торре, его жена Тереза, трое их детей и племянник увидели целую группу существ, которые словно вышли со страниц средневекового бестиария.

Было около 7 часов вечера, когда семья Торре упаковала свои вещи в сумки, положила их в машину и поехала по шоссе в Арику, чтобы навестить дальних родственников. Офицер Торре ездил по этому участку шоссе многие годы до этого и тут с ним никогда не случалось ничего необычного.

Примерно через два часа пути, когда до Арики оставалось около 20 миль, стало темно и дорога освещалась лишь Луной и фарами их пикапа. Старшая дочь Карлоса по имени Кармен сидела на заднем сиденье лицом к заднему стеклу и смотрела вдаль, она первая увидела двух существ, которые неспешно парили в небе:

"Сначала наступила резкая и сильная темнота. Я поговорила с братом об этом, а мама начала нервничать. Потом я увидела существ, похожих на птиц с собачьими головами и большими крыльями. Позже папа назвал их гаргульями".

По словам Кармен, эти странные твари летели прямо над их пикапом и в длину они были метра два. У них были очень мощные задние лапы, но они были короче передних. В целом же существа напоминали больших кенгуру.

Сначала существ заметила Кармен, потом их увидел ее брат, а когда они пролетели вперед и их стало видно с переднего сиденья, их заметили и Карлос с женой. Гаргульи недолго летели с такой же скоростью, что и ехала машина, поэтому на какое-то время члены семьи могли хорошо их рассмотреть.

Люди были напуганы и Карлос решил прибавить скорость, чтобы обогнать летающих тварей. Им это удалось и вскоре гаргульи остались далеко позади. Некоторое время все сидели в шоке и лишь минут через десять начали наперебой обсуждать увиденное.

В этот момент еще две гаргульи прыгнули откуда-то сверху прямо перед их пикапом. Они стояли на земле на своих мощных задних лапах. Карлос тогда еще больше прибавил скорость и теперь пикап очень быстро ехал по шоссе. оставив позади четырех странных тварей (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

Когда семья Торре благополучно доехала до Арики, они рассказали о монстрах своим родственникам, но потом поклялись больше никому о них не говорить, боясь насмешек и опасаясь, что подобный инцидент может как-то повредить военной карьере Карлоса. Однако домой им пришлось бы ехать той же дорогой и это их сильно обеспокоило.

К счастью, на обратном пути гаргульи их не побеспокоили. Семья Торре приехала обратно на военную базу Пасо Альмоте, где они жили. История постепенно начала забываться, но через несколько недель солдат с этой же базы по имени Диего Рикельме рассказал, что во время поездки на шоссе столкнулся с существом, похожим на динозавра.

Вскоре его история просочилась в прессу, как и история семьи Торре. Потом журналисты начали публиковать рассказы других очевидцев, которые так же встречали необычных существо на этом же шоссе. А когда чилийский криптозоолог Скотт Коралез познакомил с этой историей англоязычных криптозоологов, о ней стали писать и в американских СМИ.

Скептично настроенные критики существования гаргулий пытались уверять, что на самом деле семья Торре встретилась всего лишь с крупными страусами. При этом они словно игнорировали тот факт, что страусы не могут летать при всем их желании.