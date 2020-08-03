Психолог рассказала об обратной стороне отношений без секса

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03.08.2020, 14:53, Разное

Психолог Елена Шматова пояснила об обратной стороне медали отношений, в которых отсутствует секс. Они могут обернуться самыми непредвиденными последствиями.
С развитием технологий многие предпочитают общаться дистанционно. Например, люди знакомятся онлайн и долго переписываются, не желая встречаться лично. По словам психолога, построение отношений в таком формате имеет свои подводные камни. Один из партнеров может состоять в браке или же находиться в местах лишения свободы. Эти факты онлайн проверить очень тяжело.

В Сети девушки рискуют найти альфонса, который станет любыми способами вытягивать из них денежные средства. Были случаи знакомства с экстремистами и вербовщиками. В то же время имеется вероятность знакомства с адекватным мужчиной, у которого просто не хватает времени или же смелости завести отношения в реальной жизни.

После эмоциональной переписки в Сети человек может разочароваться, когда встретится со второй половинкой. Чтобы избежать этой ситуации, лучше не затягивать первое свидание. Психолог отмечает, что нельзя отрицать дистанционную любовь и находиться в ней продолжительный период времени. Ничем не удастся заменять живое общение, поцелуи, объятия и секс.





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