Специалисты назвали 6 продуктов, которые повышают риск развития рака груди

03.08.2020, 14:53, Разное

Специалисты назвали 6 продуктов, которые повышают риск развития рака груди. Рекомендуется свести к минимуму их потребление.

Злоупотребление алкоголем значительно повышает уровень эстрогена и иных веществ, относящихся к гормонально-позитивному раку груди. Кроме того, спиртные напитки могут приводить к повреждению ДНК в клетках, что тоже увеличивает вероятность развития онкологии. Причиной ожирения нередко оказывается частое употребление фаст-фуда или сладостей. В свою очередь, лишний вес является фактором риска рака груди. Поэтому лучше не злоупотреблять гамбургерами, картофелем фри, соками и газировкой.

Учёные из Ирана провели исследование, результаты которого показали, что насыщенный жареной пищей рацион увеличивает вероятность развития опухолей молочных желез. Специалисты рекомендуют свести к минимуму употребление мяса глубокой переработки. К такому можно отнести, например, колбасу, ветчину и бекон. Два года назад учёные из Гарвардского университета провели метаанализ, который показал: эти продукты – большой фактор риска.

Увлечение углеводами провоцирует резкие изменения уровня сахара в крови, что увеличивает вероятность развития различных видов опухолей, в том числе и рак желудка, груди, а также кишечника. Исходя из этого, специалисты советуют не есть много выпечки, отдавая предпочтение цельнозерновым продуктам и овощам.