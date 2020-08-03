 

Названы сроки первого полета Ил-114-300

03.08.2020, 14:53, Новости дня

Турбовинтовой самолет Ил-114-300 совершит первый полет в сентябре 2020 года, сообщил глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

«Самолет (Ил-114-300) уже собран, самолет проходит наземную отработку, готовится к первому вылету. Я думаю, что в сентябре, по нашим планам, мы эту машину поднимем в Подмосковье, в Жуковском», – цитирует ТАСС Слюсаря. 

По его словам, самолет рассчитан на 68 пассажиров, скорость машины составит 500 км/ч. Он отметил, что машина крайне востребованная, особенно в труднодоступных регионах. 

«Машина тоже меняет «антоновские машины», Ан-24, и иностранные Q400, канадские […..] Мы планируем помимо гражданской версии сделать еще и версию для наших спецзаказчиков. Это тоже очень востребовано, потому что меняет как раз те самолеты, которые сейчас, «ильюшинские», старые», – отметил Слюсарь.

Также он добавил, что самолет является всепогодным и может использовать грунтовые ВПП.

Ранее в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) сообщили, что в РФ началась сборка фюзеляжа первого серийно производимого самолета Ил-114-300. 

Отмечалось, что самолеты Ил-114 и глубоко модернизированная версия Ил-96 (Ил-96-300) совершат первые полеты в 2020 году.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.06 / “Ситуация сильно ухудшилась”. Зеленский собирал чиновников из-за ситуации с COVID-19

06.07 / Во Всемирном банке заявил о хорошей подготовке РФ к кризису на фоне коронавируса

10.07 / Разумков назвал самых влиятельных политиков Украины

09.07 / Немецкие министры отказались участвовать в G7

27.07 / Эксперт объяснил решение Польши выйти из «феминистско-гомосексуальной» конвенции Совета Европы

25.07 / Клубы украинской Премьер-лиги поддержали расширение до 14 команд

03.07 / Украина оказалась в зоне высокого риска вспышки полиомиелита – Центр общественного здоровья

26.07 / В Петербурге начался военно-морской парад в честь Дня ВМФ

24.06 / Президент Армении лишил себя права подписи при принятии конституционных изменений

24.07 / Американец разделил с другом выигрыш в лотерею в 22 млн долларов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска