Названы ожидаемые сроки регистрации вакцины от коронавируса в России

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03.08.2020, 14:53, Новости дня

Российская вакцина против нового коронавируса, как ожидается, будет зарегистрирована в течение 10 дней, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу «Россия-24».

«Мы ожидаем регистрацию данной вакцины в РФ в течение 10 дней», – передает его слова ТАСС.

Дмитриева отметил, что к концу 2020 года объем производства доз вакцины может достигнуть 10 млн в месяц. 

Газета ВЗГЛЯД писала, как РФ удалось в рекордные сроки создать вакцину от COVID-19.

Гендиректор государственного научного центра (ГНЦ) вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов заявил, что вакцину от коронавируса планируется начать производить в ноябре 2020 года.





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