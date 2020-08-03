Названы ожидаемые сроки регистрации вакцины от коронавируса в России

03.08.2020, 14:53, Новости дня

Российская вакцина против нового коронавируса, как ожидается, будет зарегистрирована в течение 10 дней, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу «Россия-24».

«Мы ожидаем регистрацию данной вакцины в РФ в течение 10 дней», – передает его слова ТАСС.

Дмитриева отметил, что к концу 2020 года объем производства доз вакцины может достигнуть 10 млн в месяц.

Газета ВЗГЛЯД писала, как РФ удалось в рекордные сроки создать вакцину от COVID-19.

Гендиректор государственного научного центра (ГНЦ) вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов заявил, что вакцину от коронавируса планируется начать производить в ноябре 2020 года.



