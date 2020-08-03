 

Итальянцы призывают не выселять местного «Робинзона» с заповедного острова

03.08.2020, 14:50, Новости дня

Несколько тысяч человек уже подписали петицию в поддержку «итальянского Робинзона», который решил стать отшельником и более 30 лет назад переселился на остров Буделли у северной оконечности Сардинии. Но теперь итальянские власти решили устроить в старом здании бывшей радиостанции, где он обитал всё это время, центр экологического образования и пытаются выселить «незаконного» жильца, пишет The Daily Telegraph.


Wikimedia

Бывший учитель Мауро Моранди в 1989 году решил совершить побег от цивилизации и в одиночку отправился на яхте в путешествие, которое, как он надеялся, приведёт его на Таити. Но по пути он случайно наткнулся на небольшой остров Буделли, который является частью архипелага Ла-Маддалена, расположенного у северной оконечности Сардинии. Ему настолько понравился этот необитаемый остров, который славится своими пляжами с мелким розовым песком, что итальянский отшельник решил там остаться, пишет The Daily Telegraph.

В итоге Моранди прожил на Буделли уже 31 год. Он взял на себя миссию хранителя острова, когда предыдущий хранитель вышел на пенсию, и стал его единственным обитателем. Бывший учитель также заботится о том, чтобы поддерживать природу в первозданном состоянии. «Когда зимой начинается период штормов, я убираю весь пластик, который волны выносят на пляжи», — рассказал он в интервью The Daily Telegraph. 

Моранди даже прославился в прессе как «итальянский Робинзон Крузо», говорится в статье. Однако пять лет назад остров Буделли был включён в состав Национального парка архипелага Ла-Маддалена, и с тех пор местные власти пытаются выселить оттуда 81-летнего отшельника, который не желает никуда уезжать, сообщает The Daily Telegraph. 

«Они хотят выгнать меня — но я сделаю всё возможное, чтобы остаться. Это мой дом, моя жизнь», — подчеркнул он в беседе с журналистами. По словам Моранди, он пока не получил официального уведомления, но очень взволнован и переживает за свою дальнейшую судьбу, поскольку уже не представляет жизни в другом месте.

До своего побега от цивилизации он жил в городе Модена на севере Италии, сообщается в статье. Отшельник также рассказал, что за все эти годы на острове он практически никогда ничем не болел, кроме лёгкой простуды. А в зимние месяцы, кроме уборки пляжей, он обычно проводит много времени за чтением книг.

Однако местные власти больше не устраивает его присутствие, поскольку они намерены превратить старое здание бывшей радиостанции времён ​​Второй мировой войны, где отшельник жил всё это время, в центр экологического образования. В 2018 году уже была предпринята попытка выселить его с острова. Однако тогда «итальянского Робинзона» спасла петиция в его защиту, которую подписали более 18 тыс. человек, поясняет The Daily Telegraph. 

Но на этот раз, похоже, власти решительно настроены от него избавиться, отмечается в статье. Директор Национального парка Фабрицио Фоннесу заявил, что дом отшельника, который оснащён солнечными батареями и системой сбора дождевой воды, является «незаконным сооружением», поэтому Моранди не имеет права там больше находиться. 

Тем не менее, сторонники нынешнего «хранителя» острова не собираются опускать руки и уже опубликовали новую петицию в его поддержку. Причём за несколько дней её уже подписали более 6 тыс. человек, сообщает The Daily Telegraph. 





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.06 / Визит президента Польши в США: сотрудничество на фоне критики

08.07 / В Кремле заявили об оптимистических прогнозах по коронавирусу

24.07 / В РФ подтвердили 5,8 тыс. новых случаев коронавируса

06.07 / Владимир Зеленский: мы не позволим разрушить систему Черноморской безопасности 

01.07 / Deutschlandfunk – расизма в немецкой полиции можно было бы избежать при наличии должного контроля

01.07 / Представители оппозиции признали состоявшимся голосование по Конституции

26.07 / В Петербурге началась воздушная часть парада в честь Дня ВМФ

26.06 / Мэр Киева обещал выделить новые квартиры и от 50 до 100 тысяч гривен пострадавшим от взрыва на Позняках

27.07 / Посол Иордании вызван в МИД Азербайджана из-за данных о вооружениях для Армении

26.06 / После гибели в Днепре двух человек в машине с пчелами полиция открыла уголовное производство

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска