Скончался католический лидер Северной Ирландии Джон Хьюм

03.08.2020, 14:50, Новости дня

Джон Хьюм, католический лидер и идейный вдохновитель мирного «соглашения Страстной Пятницы» в Северной Ирландии, удостоенный Нобелевской премии мира за свою роль в прекращении 30-летнего межконфессионального насилия в регионе, скончался в понедельник в возрасте 83 лет. Об этом сообщила его Социал-демократическая и лейбористская партия (СДЛП).

Хьюм, которому ставят в заслугу запуск мирных переговоров в Ольстере, разделил Нобелевскую премию мира за 1998 год с тогдашним первым министром Северной Ирландии Дэвидом Тримблом из протестантской Ольстерской юнионистской партии.

Хьюм умер в пансионате для пожилых людей в родном городе Лондондерри в ночь на понедельник, сообщила его семья.

«Смерть Джона Хьюма – это потеря самой значительной и влиятельной политической фигуры Ирландии 20-го столетия, – заявил лидер СДЛП Колум Иствуд. – Это исторический момент на этом острове, но главным образом это момент глубокой-глубокой печали».

Умеренный националист и активист-правозащитник, Хьюм вступил в беспрецедентные переговоры с Джерри Адамсом, лидером партии «Шинн Фейн», которая тогда была политическим крылом «Ирландской Республиканской Армии».

Переговоры помогли проложить дорогу к совместной инициативе правительств Великобритании и Ирландии в 1993 году.

Это послужило толчком к мирному процессу, перемирию с ИРА в 1994 году и переговорам, итогом которых стали переломные «соглашения Страстной Пятницы».

«Все мы должны склонить головы в знак уважения и благодарности. Какой необыкновенный человек, миротворец, политик, лидер, борец за гражданские права, семьянин, житель Лондондерри, вдохновитель», – заявил министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковни.