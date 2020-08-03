 

Сербия закупила у Китая системы противоракетной обороны

03.08.2020, 14:50, Новости дня

БЕЛГРАД – Сербия закупила у Китая ракеты средней дальности нового поколения с радиолокационным наведением класса «земля-воздух», что стало новым свидетельством углубления сотрудничества между Пекином и Белградом.

Закупка системы противоракетной обороны FK-3 была включена в ежегодный отчет государственной оружейной компании «Югоимпорт СДПР», представленный в государственное Агентство бизнес-регистров на прошлой неделе, с которым ознакомились в Reuters.

«Югоимпорт СДПР» сообщил, что в 2019 году компания заключила 163 соглашения с 31 страной на общую сумму 620,3 миллиона долларов. Закупки оружия включают вооруженные беспилотники из Китая и первую известную закупку систем FK-3 в Европе.

«Большая часть импорта связана с модернизацией самолетов МиГ-29, закупкой систем беспилотников и системы ПВО FK-3», – говорится в документе.

Пекин рассматривает Сербию как часть инициативы «Один пояс и один путь», направленной на открытие новых внешнеторговых связей для китайских компаний.

В 2018 году «Югоимпорт СДПР» заключил 162 соглашения об импорте с 32 странами общей стоимостью 482,7 миллиона долларов. Закупки включали боевые и транспортные вертолеты российского производства.

Китай инвестировал миллиарды евро в эту балканскую страну – главным образом в виде льготных кредитов, инфраструктурных и энергетических проектов.

В конце июня сербские ВВС получили шесть боевых беспилотников CH-92A, оснащенных ракетами с лазерным наведением. Это первое такое появление китайских беспилотных летательных аппаратов в Европе.

Сербия, которая надеется вступить в ЕС, в 2006 году объявила о военном нейтралитете и присоединилась к программе НАТО «Партнерство ради мира», хотя страна не стремится к полноправному членству в западном оборонном альянсе.

Сербские вооруженные силы, в основном, базируются на технологиях бывшего СССР, и в последние годы Белград закупал у России истребители МиГ-29, ракеты, вертолеты, танки и бронетранспортеры.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.07 / Алиев рассказал разрушительных ударах по Армении

27.07 / Боевики провоцируют срыв перемирия на Донбассе – штаб ООС

04.07 / Зеленский заявил, что РФ не может что-либо требовать от Украины

05.07 / В сети опубликовали рендеры нового Jeep Grand Cherokee

24.06 / Twitter скрыл сообщение Трампа с угрозами в адрес протестующих в Вашингтоне

01.07 / Камчатка и Чукотка завершили голосование по Конституции

23.07 / Астроном: Пролетающую мимо Земли раз в 7 тыс. лет комету лучше всего наблюдать этой ночью

28.06 / В Украине второй день подряд фиксируется снижение числа новых случаев COVID-19

28.07 / Рубль подешевел к доллару и вырос к евро

19.07 / “Отомстили, отправив в нокаут”. В Днепре нашли мужчину, который избил женщину в маршрутке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска