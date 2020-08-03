Сербия закупила у Китая системы противоракетной обороны

03.08.2020, 14:50, Новости дня

БЕЛГРАД – Сербия закупила у Китая ракеты средней дальности нового поколения с радиолокационным наведением класса «земля-воздух», что стало новым свидетельством углубления сотрудничества между Пекином и Белградом.

Закупка системы противоракетной обороны FK-3 была включена в ежегодный отчет государственной оружейной компании «Югоимпорт СДПР», представленный в государственное Агентство бизнес-регистров на прошлой неделе, с которым ознакомились в Reuters.

«Югоимпорт СДПР» сообщил, что в 2019 году компания заключила 163 соглашения с 31 страной на общую сумму 620,3 миллиона долларов. Закупки оружия включают вооруженные беспилотники из Китая и первую известную закупку систем FK-3 в Европе.

«Большая часть импорта связана с модернизацией самолетов МиГ-29, закупкой систем беспилотников и системы ПВО FK-3», – говорится в документе.

Пекин рассматривает Сербию как часть инициативы «Один пояс и один путь», направленной на открытие новых внешнеторговых связей для китайских компаний.

В 2018 году «Югоимпорт СДПР» заключил 162 соглашения об импорте с 32 странами общей стоимостью 482,7 миллиона долларов. Закупки включали боевые и транспортные вертолеты российского производства.

Китай инвестировал миллиарды евро в эту балканскую страну – главным образом в виде льготных кредитов, инфраструктурных и энергетических проектов.

В конце июня сербские ВВС получили шесть боевых беспилотников CH-92A, оснащенных ракетами с лазерным наведением. Это первое такое появление китайских беспилотных летательных аппаратов в Европе.

Сербия, которая надеется вступить в ЕС, в 2006 году объявила о военном нейтралитете и присоединилась к программе НАТО «Партнерство ради мира», хотя страна не стремится к полноправному членству в западном оборонном альянсе.

Сербские вооруженные силы, в основном, базируются на технологиях бывшего СССР, и в последние годы Белград закупал у России истребители МиГ-29, ракеты, вертолеты, танки и бронетранспортеры.