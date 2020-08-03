Спецназ вошел в здание захваченного бизнес-центра в Киеве

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03.08.2020, 14:30, Новости дня

Спецназ вошел в здание бизнес-центра в центре украинской столицы, где злоумышленник взял в заложники одного человека и угрожал взорвать бомбу.

В Службе безопасности Украины перед этим сообщили, что устанавливают контакт со злоумышленником «В заложниках находится один человек, другие – эвакуированы. Ситуация под контролем. В настоящее время принимаются меры по установлению контакта со злоумышленником. Преступник требует присутствия журналистов. По предварительным данным, при себе имеет большую спортивную сумку и портфель, от сумки к ноге прикреплен провод», – передает РИА «Новости» заявление ведомства.

Террорист требовал выхода в прямой эфир.

Это уже третий теракт в Украине за последние недели. 21 июля в украинском Луцке мужчина захватил в заложники пассажиров автобуса. Террорист удерживал заложников более десяти часов. Президент Украины Владимир Зеленский по требованию террориста записал видеообращение, в котором призвал посмотреть американский документальный фильм «Земляне», после чего террорист отпустил заложников и сдался. Позже видеообращение было удалено.

Спустя два дня в Полтаве участник боевых действий в Донбассе на стороне украинской армии Роман Скрипник пытался угнать автомобиль, но был взят прямо на месте преступления. Скрипник выхватил гранату и взял в заложники одного из полицейских. Позднее выпустил его в обмен на начальника УГРО Полтавской области. Скрипник потребовал автомобиль и вместе с заложником выдвинулся в направлении Киева. По дороге он оставил заложника и автомобиль и скрылся в лесу, а позже был ликвидирован.





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