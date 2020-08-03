В Екатеринбурге возле детского сада нашли труп мужчины

03.08.2020, 14:30, Разное

В Екатеринбурге рядом с воротами одного из детских садов был обнаружен труп неизвестного взрослого мужчины. Инцидент произошел в Кировском районе уральской столице.

Труп мужчины находился на веранде жилого дома. Его обнаружили на Парковой улице случайные прохожие. Тело покойного после проведения всех следственных мероприятий на месте ЧП отправили на судебную экспертизу. Сколько оно пролежало на веранде, пока не сообщается. Согласно предварительным данным, на нем не были обнаружены признаки насильственной смерти.

Правоохранители устанавливают личность погибшего. По факту случившегося продолжает проводиться проверка. После нее будет принято процессуальное решение.