 

Настасья Самбурская снимается в продолжении сериала “Универ”

03.08.2020, 14:23, Разное

В последнее время артистка много времени посвящает музыке.
Знаменитость строит певческую карьеру. Между тем от предложения сняться в новом
проекте “Универ. 10 лет спустя” Настасья Самбурская не отказалась.

Артистка вновь перевоплотится в любимую многими героиню
ситкома Кристину. Об этом Самбурская рассказала в личном микроблоге. Звезда
опубликовала фото тарелки, на которой указаны фамилии членов
съемочной группы. В теленовеллу вернутся Анна Хилькевич, Анна Кузина,
Арарат Кещян и другие.

В комментариях к публикации подписчики засыпали Настасью
вопросами о продолжении “Универа”. “Анастасия, а когда выходит новый сезон?” –
отозвалась фанатка ситкома. “Сегодня был
первый съемочный день. Еще неизвестно”, – ответила Самбурская.

Также артистка
сообщила, что детали съемочного процесса и сценария пока будут держаться в тайне. “Ждите. Обещаю, сюжет захватывающий!” –
написала артистка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Настасья СамбурскАя (@samburskaya) 2 Авг 2020 в 2:24 PDT

Напомним, что в 2016 году Настасья Самбурская внезапно покинула
сериал “Универ”. Решение артистки уйти из проекта очень удивило фанатов.

Поговаривали, что актриса разругалась с руководством ленты – дескать, у
знаменитости не было другого выбора. Также ходили слухи, что Настасья устала от своей героини и захотела двигаться дальше вне шоу. Впрочем, в последнем сезоне
сериала “Универ” Настасья Самбурская все же появилась.





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.07 / Как советская разведка писала письмо канцлера ФРГ Аденауэра

26.07 / Феминистки требуют голов двух министров

03.08 / История об инопланетянине Ауссо, который похитил охотника

16.07 / Samsung Galaxy A72 получит функцию оптической стабилизации

05.07 / НЛО отключил 16 ядерных ракет в пусковых шахтах США

13.01 / Мнение: Украина и “новый шелковый путь”

29.07 / Личное: Убил. Расчленил. Выкинул

09.07 / «Переподайте заявление»

19.07 / Якушев призвал опустить цены на жилье в России

29.07 / Мнение: О соблюдении “бессрочного перемирия”.

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска