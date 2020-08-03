Настасья Самбурская снимается в продолжении сериала “Универ”

03.08.2020, 14:23, Разное

В последнее время артистка много времени посвящает музыке.

Знаменитость строит певческую карьеру. Между тем от предложения сняться в новом

проекте “Универ. 10 лет спустя” Настасья Самбурская не отказалась.

Артистка вновь перевоплотится в любимую многими героиню

ситкома Кристину. Об этом Самбурская рассказала в личном микроблоге. Звезда

опубликовала фото тарелки, на которой указаны фамилии членов

съемочной группы. В теленовеллу вернутся Анна Хилькевич, Анна Кузина,

Арарат Кещян и другие.

В комментариях к публикации подписчики засыпали Настасью

вопросами о продолжении “Универа”. “Анастасия, а когда выходит новый сезон?” –

отозвалась фанатка ситкома. “Сегодня был

первый съемочный день. Еще неизвестно”, – ответила Самбурская.

Также артистка

сообщила, что детали съемочного процесса и сценария пока будут держаться в тайне. “Ждите. Обещаю, сюжет захватывающий!” –

написала артистка.

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Публикация от Настасья СамбурскАя (@samburskaya) 2 Авг 2020 в 2:24 PDT

Напомним, что в 2016 году Настасья Самбурская внезапно покинула

сериал “Универ”. Решение артистки уйти из проекта очень удивило фанатов.

Поговаривали, что актриса разругалась с руководством ленты – дескать, у

знаменитости не было другого выбора. Также ходили слухи, что Настасья устала от своей героини и захотела двигаться дальше вне шоу. Впрочем, в последнем сезоне

сериала “Универ” Настасья Самбурская все же появилась.