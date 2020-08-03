 

Адвокат назвал ошибкой отказ Ефремова признать вину в смертельном ДТП

03.08.2020, 14:23, Разное

Авария с участием звезды произошла вечером 8 июня. Машина, в которой находился Михаил Ефремов, столкнулась лоб в лоб с фургоном. Водитель второго транспортного средства скончался от многочисленных травм в больнице.

Ефремова задержали правоохранители. Медицинская экспертиза установила, что в момент ДТП артист находился в состоянии алкогольного опьянения. Звезду отправили под домашний арест до 22 января 2021 года.

На днях адвокат Ефремова заявил, что он не признает вину. Эльман Пашаев пообещал предоставить суду доказательства непричастности актера к смертельной аварии. Другими подробностями он поделиться отказался.

По мнению адвоката Андрея Алешкина, Эльман Пашаев выбрал неверный способ защиты знаменитости. Если бы актер раскаялся и признался в содеянном, это могло быть смягчить приговор.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 30 Июл 2020 в 6:42 PDT

“Поступок Михаила Ефремова (отказ признать вину – Прим. ред.) был ошибкой. Отягчающие обстоятельства остались, так что приговор будет обвинительный и более строгий, чем он мог быть”, – сказал эксперт.





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