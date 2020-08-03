 

Адвокат Пашаев о тактике защиты: «Ефремов может и признать свою вину»

03.08.2020, 14:09, Разное

Адвокат Эльман Пашаев сделал громкое заявление, а также раскрыл тактику защиты Михаила Ефремова. Он сообщил, что актер «может и признать вину в суде».
На сегодняшний день сам Михаил Ефремов хранит молчание и четко следует инструкциям своего адвоката. По словам Эльмана Пашаева, артист признался в том, что употреблял спиртные напитки, а не в совершенном им ДТП. Его коллега Александр Добровинский, который представляет интересы потерпевшей стороны, уверяет, что в пяти томах уголовного дела есть доказательства причастности Ефремова к преступлению. На момент аварии он находился в салоне транспортного средства сам и даже подписал документ, в котором указано: «Сам виноват увы!».

Как отметил Эльман Пашаев, его известный подзащитный может признать свою вину только в одном случае. Если адвокат увидит, что приговор будет обвинительным и его доказательства не будут основными, тогда Михаил Ефремов сделает соответствующее заявление. Эльман Пашаев поставил актеру жесткое условие делать только то, что он разрешит. В беседе с журналистами правозащитник отметил, что артист человек порядочный, который очень переживает. Сначала общественность его ненавидела, но с течением времени ситуация стала меняться в другую сторону. Адвокат настаивает на том, что имело место неумышленное преступление. Эльман Пашаев пообещал в суде «такую сенсацию», которую никто и не представляет.





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