 

Учёные обнаружили связь между ночным сном и риском развития слабоумия

03.08.2020, 14:09, Разное

Учёные из Университетов Фудань и Циндао обнаружили связь между ночным сном и риском развития слабоумия. Для этого они провели исследование при участии 730 человек.
Возраст участников данной научной работы составлял от 40 до 48 лет. Специалисты из Китая проводили измерение уровня содержания в их спинномозговой жидкости бета-амилоидного белка. Именно он является маркером слабоумия. Более того, учитывалась и информация об образе жизни, привычках и качестве ночного сна добровольцев.

Таким образом учёным удалось выяснить, что самая низкая вероятность развития болезни Альцгеймера была у тех людей, которые ложатся спать около 22:00 и отдыхают на протяжении 6-7 часов. Стоит отметить, что негативное воздействие на организм оказывает не только слишком короткий, но и слишком длинный сон. Так, 4-часовой сон, как и 10-часовой провоцирует повышение уровня токсичного белка в организме человека.

Специалисты акцентировали внимание и на том, что участвовавшие в исследовании представительницы женского пола, которые страдали от сонливости в дневное время, также имели более опасный показатель бета-амилоидного белка.





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