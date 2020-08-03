Виктория Романец похвасталась первыми результаты ремонта в новом доме

03.08.2020, 14:09, Разное

Звезда «Дома-2» Виктория Романец в своем микроблоге Instagram похвасталась первыми результатами ремонта в новом таунхаусе, приобретенном пару лет назад. Процесс уже находится на стадии завершения и осенью она планирует переехать.

Виктория Романец показала, какую ей сделали под заказ белоснежную кухню, а также сфотографировала некоторые уголки гостиной и гардеробной. По словам участницы реалити-шоу, на ремонт нового дома они планируют потратить с супругом Антоном Гусевым около семи миллионов рублей. Из-за того, что таунхаус был приобретен без удобств и отделки, потребовались масштабные работы. Располагается недвижимость на Новорижском шоссе, недалеко от МКАДа. Два года назад Виктория Романец купила этот дом за семь миллионов рублей. Участница шоу «Дом-2» тогда признавалась, что самостоятельно накопила на дом, так как считает, что личное жилье это норма.

Ранее звезда телестройки уже показывала дизайн-проект своего жилья. В отделке комнат, а также в мебели, которую скоро привезут, будут, в основном, белые, бежевые и серые оттенки. Виктория Романец хотела, чтобы в доме было максимум пространства, при этом, какого-то определенного стиля оформления она не придерживается. Объект должны сдать знаменитости и ее супругу в эксплуатацию в начале сентября.