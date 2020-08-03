Энтомолог рассказал, чем для россиян опасны тропические постельные клопы

03.08.2020, 14:08, Новости дня

Не исключено, что постельные тропические клопы через укус могут передать человеку или домашнему животному организмы, которые вызывают ряд заболеваний, а также в некоторых случаях на теле может образоваться кожная сыпь и аллергия, сообщил газете ВЗГЛЯД пресс-секретарь Зоологического музея МГУ, энтомолог Илья Гомыранов.

В Роспотребнадзоре предупредили, что в европейской части РФ замечены тропические постельные клопы, численность которых увеличивается с каждым годом. По словам ведомства, насекомых могли привезти с собой туристы из отпуска, либо попасть в дом они могут с вещами, одеждой или мебелью.

«Вообще, постельные клопы (Cimicidae) – это небольшое семейство, включающее около ста видов. Все они питаются исключительно кровью теплокровных животных, в том числе и человека. Разные их виды распространены по всему миру и очень похожи друг на друга, поэтому отличить обычных кровососущих насекомых от тропических без детального рассмотрения практически невозможно», – говорит Гомыранов.

Он рассказывает, что тропический постельный клоп (Cimex hemipterus) бывает от 3 до 8,5 мм в длину. Изначально, как предполагают ученые, он жил в пещерах Среднего Востока, а затем расселился вместе с животными и человеком по всему миру. В природе клопы живут в норах и гнездах животных. Однако, это кровососущие насекомые отлично уживаются и в обычных квартирах. В светлое время суток они прячутся в различных щелях, например, в мягкой мебели, под обоями, в книгах, а с наступление сумерек выползают, чтобы напиться крови – единственной их пищи.

Расселяются клопы как самостоятельно, проползая по вентиляционным каналам и стенам домов, так и переносятся на различных предметах, продолжает энтомолог. Таким образом россияне могли принести их в квартиру, после чего насекомые отлично прижились. При этом он уточняет, что совершенно не важно, какие санитарные условия соблюдаются в помещении – постельные клопы уживаются везде.

«Достоверно не доказано, что клопы способны переносить заболевания. Тем не менее, не исключается возможность передачи ими организмов, которые вызывают туляремию, бруцеллёз, оспу, гепатит B, туберкулёз, брюшной тиф и сибирскую язву. Кроме того, в некоторых случаях укусы могут привести к кожной сыпи и аллергии», – предупреждает Гомыранов.

Энтомолог также обратил внимание на то, что если в жилом помещении все-таки были обнаружены клопы, вне зависимости от их вида, стоит немедленно обратиться к дезинсекторам, предварительно проверив у них лицензию на оказание подобного рода услуг. Он также не рекомендует пытаться самостоятельно избавиться от кровососущих насекомых, поскольку такие меры борьбы, как правило, неэффективны.

В январе текущего года в Роспотребнадзоре сообщили, что тропические клопы переносят опасные инфекции и устойчивы к привычным средствам борьбы. При этом в РФ нашли действенный способ уничтожить этих домашних вредителей.