На первую российскую лунную станцию начали устанавливать научные приборы

03.08.2020, 14:08, Новости дня

На первую российскую автоматическую лунную посадочную станцию «Луна-25», запуск которой назначен на октябрь 2021 года, начали устанавливать научные приборы, сообщила пресс-служба Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«В июле летные образцы российских научных приборов поставлены из ИКИ РАН в НПО Лавочкина. Специалисты начали их установку на борт космического аппарата «Луна-25», – говорится в сообщении на сайте института.

Научная аппаратура станции включает девять приборов: восемь российских и один разработки Европейского космического агентства. Среди них – телевизионная система и манипуляторный комплекс.

Автоматическая станция «Луна-25» станет первым отечественным аппаратом в современной РФ на естественном спутнике Земли. Аппарат «Луна-25» будет изготовлен и завершит испытания летом 2021 года.



