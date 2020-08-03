Аваков наградил правоохранителей, задерживавших полтавского угонщика

03.08.2020, 14:05, Новости дня

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков наградил четырех полицейских, которые принимали участие в спецоперации по задержанию и обезвреживанию полтавского угонщика Романа Скрипника. Об этом глава ведомства сообщил сегодня в своем Twitter.

“Вручил наградное оружие четырем полицейским Полтавской области, которые отличились во время задержания, поиска и обезвреживания особо опасного злоумышленника в Полтавской области. В критической ситуации с риском для жизни и здоровья они сработали эффективно. Спасибо за службу”, – написал Аваков.

Он обнародовал фото, где у двоих бойцов КОРДа заретушированы лица.

Вручив нагородну зброю чотирьом поліцейським @police_polt, які відзначилися під час затримання, пошуку і знешкодження особливо небезпечного зловмисника на Полтавщині. У критичній ситуації із ризиком для життя та здоров’я вони спрацювали ефективно. Дякую за службу! pic.twitter.com/xtCQaVUCTw

— Arsen Avakov (@AvakovArsen) August 3, 2020

В Полтаве 23 июля проводили спецоперацию по задержанию подозреваемого в угоне автомобиля. В ходе операции злоумышленник Роман Скрипник взял в заложники сотрудника полиции; позже начальник департамента уголовного розыска облуправления полиции полковник Виталий Шиян обменял себя на рядового полицейского. Террористу предоставили служебный автомобиль, на котором он направился в сторону Киева. Затем он отпустил Шияна и скрылся в лесу.

В ночь на 1 августа полиция обнаружила Скрипника в районе села Опошня. Подозреваемый снова взял в заложники правоохранителя, угрожая гранатой. В Нацполиции заявили, что злоумышленника застрелил снайпер.

В Государственном бюро расследования действия правоохранителей признали правомерными.