Моргенштерн показал, сколько стоит его получасовое выступление под фонограмму

03.08.2020, 13:53, Разное

В своем микроблоге Instagram Моргеншерн в очередной раз похвастался подписчикам своими заработками. Рэпер показал в разделе сторис, сколько стоит его получасовое выступление «под плюс», то есть, под фонограмму.

Моргеншерн высыпал на стол из пакета пять пачек купюр номиналом 5 тысяч рублей. Если учесть, что в одной такой пачке примерно сто купюр, то получается, что там сумма около 500 тысяч рублей. В кадре видно, что три пачки стянули банковскими бумажными держателями. Это означает, что там точно 1,5 миллиона рублей. Даже если в оставшихся пачках менее 100 купюр, все равно полученная рэпером сумма внушительная около 2 миллионов рублей. Следует отметить, что эти подсчеты приблизительные.

Вместе с оранжевыми пачками денег Моргеншерн показал цепи и дорогие часы. Артист похвастался, что такую сумму ему заплатили всего за получасовое выступление, при том пел он не «в живую».

Ранее популярный рэпер выступил в ночном клубе в Сочи. После этого у заведения возникли проблемы, так как в данном регионе запрет на проведение массовых мероприятий.