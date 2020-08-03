Дочь Ларисы Гузеевой полностью разделась ради пикантного фото в ванной

03.08.2020, 13:53, Разное

В своем микроблоге Instagram в разделе сторис дочь Ларисы Гузеевой Ольга показала кадры, на которых она позирует голой в ванной. Несмотря на пикантность фотографий и видео, ничего «лишнего» 20-летняя девушка не продемонстрировала.

Дочь телеведущей предстала в откровенном виде перед своими подписчиками. Она слушала музыку, «примеряла» различные маски в Instagram, и все это происходило в ванной. Как на такие ночные провокации девушки реагирует ее парень, с которым она встречается больше года, а также Лариса Гузеева, неизвестно.

Этой весной Ольга пережила тяжелый период в жизни, в результате чего у нее был нервный срыв. Ведущая программы «Давай поженимся!» не стала рассказывать, что именно произошло. Она полностью поддержала 20-летнюю дочь и отремонтировала комнату, в которой девушка устроила погром. Однако Ольга все равно съехала с родительского дома и поселилась у своего молодого человека.

Дочь Ларисы Гузеевой старается самостоятельно зарабатывать на жизнь и не пользоваться привилегиями звездной матери. Она в совершенстве знает английский язык, поэтому занимается репетиторством. Кроме этого, у 20-летней девушки впечатляющие успехи в гримерном искусстве. Ольга часто показывает фолловерам свои работы с необычным макияжем и костюмами. Это увлечение появилось еще в подростковом возрасте, а звезда не запрещала дочери искать собственный стиль, так как в молодости также экспериментировала со своей внешностью.