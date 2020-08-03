В Тульской области мужчина 4 месяца прятал на кухне труп убитого приятеля

03.08.2020, 13:53, Разное

В Тульской области житель хранил труп приятеля на кухне в течение четырех месяцев. Суд приговорил жителя Киреевского района к восьми годам тюрьмы.

Правоохранители установили, что 5 декабря прошедшего года житель распивал спиртное у себя дома с приятелем. Во время застолья между знакомыми произошел конфликт. Злоумышленник в ходе перепалки схватил кухонный нож и нанес оппоненту несколько ударов. Последний скончался на месте в результате острой кровопотери.

Владелец жилплощади завернул труп погибшего в одеяло и спрятал его на кухне. Спустя четыре месяца бездыханное тело мужчины обнаружили сотрудники правоохранительных органов.

В отношении злоумышленника было заведено уголовное делопроизводство. После завершения следственных мероприятий его материалы правоохранители передали в суд. Служители Фемиды рассмотрели дело по существу и назначили наказание в виде восьми лет колонии.