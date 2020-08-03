Стало известно о серьезной болезни почетного папы Бенедикта XVI

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03.08.2020, 13:48, Новости дня

Почетный папа на покое 93-летний Бенедикт XVI (Йозеф Ратцингер) серьезно болен, информирует немецкое издание Passauer Neue Presse со ссылкой на его биографа Петера Зеевальда.

По информации СМИ, у бывшего папы диагностировано рожистое воспаление лица – острое инфекционное заболевание, выражающееся в покраснении участка кожи и протекающее на фоне общей интоксикации организма. Зеевальд виделся с Бенедикт XVI, когда передал ему недавно опубликованную биографию. По словам писателя, почетный папа был оптимистичен, несмотря на заболевание. Он даже выразил надежду вновь «взяться за перо», когда болезнь отступит. Однако биограф отметил, что Бенедикт был очень слаб, передает ТАСС.

В июне почетный папа навещал своего старшего брата в Георга в Баварии, спустя некоторое время после визита тот скончался в возрасте 96 лет после тяжелой болезни.

Зеевальд пояснил, что Бенедикт XVI уже составил духовное завещание, которое должно быть опубликовано после его смерти. Он пожелал быть похороненным в бывшей гробнице святого Иоанна Павла II в крипте Святого Петра.

Йозеф Ратцингер взошел на папский престол в 2005 году после смерти Иоанна Павла II. В 2013 году он стал первым понтификом за последние 600 лет, отказавшимся от престола Святого Петра, объяснив это недостатком сил для такого высокого поста.

Ранее Бенедикт XVI высказался за сохранение института целибата. Газета ВЗГЛЯД писала, что в Ватикане неожиданно резко вспыхнул спор вокруг возможной отмены целибата. Это подается как «первый в истории конфликт двух Римских пап» – прошлого и нынешнего.





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