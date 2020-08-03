 

Опубликовано фото захватчика заложников в киевском банке

03.08.2020, 13:48, Новости дня

Замглавы МВД Украины Антон Геращенко опубликовал фото и раскрыл личность гражданина Узбекистана, который угрожает взорвать бомбу в банке в бизнес-центре в Киеве.

«Лицо, угрожающее террористическим актом, является гражданином Узбекистана – Каримов Сухроб Рахманович, 25.03.1988 года рождения», – написал Геращенко в Facebook.

Он отмечает, что, судя по его соцсетям, Каримов – «это психически нестабильный человек».

«Террорист заявляет, что в его рюкзаке большой заряд взрывчатки, которая взорвется, если он погибнет. К его ноге прикреплен провод, который соединен с детонатором. Мы до сих пор не знаем, насколько серьезны его намерения и действительно ли в рюкзаке есть взрывчатка, поэтому сейчас выбрана стратегия переговоров», – добавил Геращенко.

Он также уточнил, что создан оперативный штаб СБУ и полиции. «План спецоперации ГБУ «Бумеранг» вступил в силу. Операцию ведет СБУ. Полиция помогает СБУ в защите общественной безопасности», – добавил он.

В настоящее время киевская полиция ведет переговоры с мужчиной, который угрожает взорвать бомбу в банке в бизнес-центре в центре украинской столицы. Террорист требует выхода в прямой эфир. Полиция уже опрашивает телеканалы насчет такой возможности.

Это уже третий теракт в Украине за последние недели. 21 июля в украинском Луцке мужчина захватил в заложники пассажиров автобуса. Террорист удерживал заложников более десяти часов. Президент Украины Владимир Зеленский по требованию террориста записал видеообращение, в котором призвал посмотреть американский документальный фильм «Земляне», после чего террорист отпустил заложников и сдался. Позже видеообращение было удалено.

Спустя два дня в Полтаве участник боевых действий в Донбассе на стороне украинской армии Роман Скрипник пытался угнать автомобиль, но был взят прямо на месте преступления. Скрипник выхватил гранату и взял в заложники одного из полицейских. Позднее выпустил его в обмен на начальника УГРО Полтавской области. Скрипник потребовал автомобиль и вместе с заложником выдвинулся в направлении Киева. По дороге он оставил заложника и автомобиль и скрылся в лесу, а позже был ликвидирован.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.07 / Байден обещал вернуть США в состав ВОЗ в случае победы на выборах

17.07 / Врач назвала способы борьбы со сном на рабочем месте

04.07 / «Уральские авиалинии» задействовали все свои самолеты

23.07 / Новый смартфон Nokia рассекречен в Сети

03.07 / Епархиальный суд в Екатеринбурге лишил сана отрицавшего COVID-19 схиигумена Сергия

31.07 / Сенаторы предлагают ежегодную военную помощь Украине на $300 млн

10.07 / Суд отказал “Партии Шария” во взыскании 3,2 млн грн с госбюджета Украины

29.07 / В Кремле не нашли повода реагировать на фейки NYT и AP

29.07 / Среди задержаных в Беларуси членов ЧВК “Вагнер” есть боевики “ДНР” и экс-беркутовец

30.06 / Делегация депутатов Европарламента прибыла в Крым

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска