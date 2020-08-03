 

Число заразившихся коронавирусом в России превысило 856 тысяч

03.08.2020, 13:43, Разное

За последние сутки выявлено 5 394 зараженных коронавирусом в России. Вылечились 3 420 пациентов, для 79 болезнь закончилась летальным исходом.

В Москве за сутки зафиксировано 693 новых случая, в области – 160. В Санкт-Петербурге также выявлено 160 инфицированных за последние сутки.

В России с начала эпидемии коронавируса зафиксировано 856 264 случая заражения. Вылечились 653 593 пациента, 14 207 умерли.

Научный центр “Вектор” начнет производство вакцины от коронавируса в ноябре. В свою очередь Центр эпидемиологии имени Гамалеи рассчитывает сделать это в октябре.

Как говорил глава Минздрава России Михаил Мурашко, массовая вакцинация от коронавируса начнется осенью. Лекарства от “Вектора” и Центра Гамалеи считаются самыми перспективными препаратами.

Ситуация с коронавирусом улучшается или стабилизировалась в 80 из 85 регионах России. Что касается пяти субъектов, там хоть и наблюдается рост числа зараженных, но незначительный, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Число заразившихся коронавирусом в мире приближается к 18 миллионам. Наиболее трудная ситуация отмечается в США и странах Южной и Латинской Америки.

В Берлине прошла массовая акция против ограничений, введенных из-за коронавируса. В столкновениях с демонстрантами пострадали 45 сотрудников полиции.





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