Опасная проблема — National Interest о холодной войне между США и Китаем

03.08.2020, 13:40, Новости дня

Напряжённость между Вашингтоном и Пекином достигла рекордно высокого уровня, и многие задаются вопросом, не стоят ли страны на пороге новой холодной войны, пишет обозреватель National Interest Крис Осборн. Как отмечает автор, такое развитие событий стало бы опасной проблемой, учитывая огромную экономическую взаимозависимость двух стран и их конкуренцию в сфере военных технологий.



Reuters

«Стоят ли Соединённые Штаты на пороге новой, опасной холодной войны с Китаем?» — задаётся вопросом обозреватель National Interest и военный эксперт Крис Осборн.

Как многие знают, напряжённость между двумя странами достигла рекордно высокого уровня. А пандемия коронавируса и усиление наблюдения и учений со стороны обеих стран в Южно-Китайском море только способствовали нарастанию трений, замечает специалист. Ещё одна потенциальная «точка возгорания» — манёвры и позиция США и Китая в отношении Тайваня.

Как напоминает автор, всё это происходит на фоне стремительной военной модернизации Китая, наращивания сил и активизации усилий по укреплению международного военного и экономического влияния Пекина. Так, Китай является ведущим мировым производителем солнечных панелей и ветряных турбин, а также многих видов электроники. Китай производит айфоны, используемые американскими покупателями, и является мировым лидером в производстве высокотехнологичных электронных деталей, таких как микросхемы, компьютерные чипы и другие компоненты.

Говоря о возможной динамике современной холодной войны между Вашингтоном и Пекином и её влиянии на обе страны, Осборн ссылается на эссе, опубликованное недавно в газете The News Times, согласно которому война между США и Китаем охватит разнообразные сферы.

Например, эссе указывает на огромную экономическую взаимозависимость между двумя странами, поскольку Китай производит огромное количество продукции для экспорта и продажи в Соединённые Штаты. Китай, в свою очередь, полагается на американские закупки своей продукции, а американские компании пользуются более низкими затратами на рабочую силу, которые стали возможны, благодаря Китаю.

В конечном счёте всё это сводится к тому, что если коммерческие отношения станут слишком натянутыми или будут разорваны, последствия разделения экономической взаимозависимости будут довольно серьёзными, отмечает автор.

При этом между двумя странами возникла огромная конкуренция и напряжённость в сфере военных технологий, в частности, в области разработок сверхзвукового оружия, искусственного интеллекта и квантовых вычислений. Китай управляет миллионной армией и работает над созданием беспилотных летательных аппаратов, истребителей, бронетехники и других платформ, всего на несколько лет отставая от американских технологий. Кроме того, многие китайские разработки близки к американским аналогам или полностью их копируют в результате подражания или прямой кражи технологий, напоминает специалист.