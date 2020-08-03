 

Мария Ивакова рассказала, как боролась с депрессией и паническими атаками

03.08.2020, 13:30, Разное

Мария Ивакова продолжительное время страдала от депрессии и панических атак. Телеведущая рассказала, как боролась с этими состояниями.
Недавно на странице Марии Иваковой в Instagram появился новый пост. В нём артистка поделилась достаточно откровенными подробностями своей жизни. Так, она призналась, что любит исследовать себя, чем занимается с самого детства. Для ведущей это стало неотъемлемой частью жизни.

«Как дома нужно делать уборку, так и внутри себя необходимо соблюдать порядок», – заявила Ивакова.

Однако к самой трудной работе над собой видеоблогеру пришлось приступить, когда у неё начались панические атаки и депрессивные состояния. Тогда она выбрала не убегать от проблем с помощью алкоголя или наркотиков, а приступить к поиску специалистов. Медики даже назначали ей антидепрессанты.

«Я не стала их принимать. Ведь медикаменты устраняют симптомы, а мне хотелось найти причину», – поделилась телеведущая. Вместо этого она обращалась к специалистам в разных сферах: психологам, коучам, астрологам, шаманам, йогинам, энергетам, которые помогали ей познавать себя. Однако у каждого человека этот путь может отличаться, подчеркнула блогер.

Тем не менее, именно гармония с собой, по мнению Марии Иваковой, является решением многих проблем, основой для налаживания здоровых отношений с окружающим миром.





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