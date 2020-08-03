Поклонники восхитились мускулистыми ногами Ивана Урганта в велосипедках

03.08.2020, 13:30, Разное

В микроблоге Instagram Иван Урган показал, как активно отдыхает со своей семьей в одной из клиник под Санкт-Петербургом. Поклонники восхитились мускулистыми ногами шоумена в велосипедках, которые сейчас в тренде.

Ведущий «Вечернего Урганта» запечатлен в спортивной форме, защитном шлеме и очках после катания на велосипеде. Однако фанатки обратили внимание только на одну деталь гардероба 42-летнего Ивана Урганта, а именно черные эластичные велосипедки, обтянувшие его мускулистые ноги. Шоумен пошутил о своей диете во время оздоровления, что ему «дороги безлактозные вечера». Однако поклонницы написали, что ограничения в еде сразу дали результаты, отметив стройные ноги телеведущего.

Накануне Иван Урган испугал своих подписчиков, опубликовав снимок из больничной палаты. Оказалось, что знаменитость решил пройти курс детокса, но не с целью похудения. Телеведущий задался целью подготовить свой организм к новому проекту, так как работа на телевидении отнимает у него много нервов и сил.