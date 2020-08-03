Захватчик заложников в Киеве оказался гражданином Узбекистана

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03.08.2020, 13:30, Новости дня

Мужчина, угрожающий взорвать бомбу в банке в центре Киева, является гражданином Узбекистана, сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.

В ведомстве также уточнили, что ситуация с угрозой взрыва в банке в Киеве разворачивается аналогично захвату заложников в Луцке, злоумышленник также требует общения со СМИ. При этом полиция не имеет информации, есть ли на самом деле взрывное устройство или оружие у злоумышленника, передает РИА «Новости».

«Он требует, чтобы к нему допустили средства массовой информации, чтобы он дал некое интервью. Похоже ситуация разворачивается по сценарию, как это было в Луцке. Однако на сегодняшний день мы еще не знаем, есть ли у него настоящая бомба, настоящее оружие, в отличие от Луцка, где оно точно было», – сообщил Геращенко в понедельник в эфире телеканала «Украина 24».

В настоящее время киевская полиция ведет переговоры с мужчиной, который угрожает взорвать бомбу в банке в бизнес-центре в центре украинской столицы. Террорист требует выхода в прямой эфир. Полиция уже опрашивает телеканалы насчет такой возможности.

Это уже третий теракт в Украине за последние недели. 21 июля в украинском Луцке мужчина захватил в заложники пассажиров автобуса. Террорист удерживал заложников более десяти часов. Президент Украины Владимир Зеленский по требованиютеррориста записал видеообращение, в котором призвал посмотреть американский документальный фильм «Земляне», после чего террорист отпустил заложников и сдался. Позже видеообращение было удалено.

Спустя два дня в Полтаве участник боевых действий в Донбассе на стороне украинской армии Роман Скрипник пытался угнать автомобиль, но был взят прямо на месте преступления. Скрипник выхватил гранату и взял в заложники одного из полицейских. Позднее выпустил его в обмен на начальника УГРО Полтавской области. Скрипник потребовал автомобиль и вместе с заложником выдвинулся в направлении Киева. По дороге он оставил заложника и автомобиль и скрылся в лесу, а позже был ликвидирован. 





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