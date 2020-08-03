Стало известно о состоянии задержанных в Белоруссии россиян
03.08.2020, 13:30, Новости дня
Задержанные в Белоруссии граждане РФ находятся в не лучшей морально-психологической форме, сообщил консул российского посольства в Белоруссии Кирилл Плетнев.
«Мы, конечно, постарались приободрить россиян, но, должен откровенно сказать, что наши соотечественники находятся в не самой лучшей морально-психологической форме», – сказал консул в эфире телеканала «Россия 1».
По его словам, россияне не понимают, почему им инкриминируют связь с оппозиционными лидерами Белоруссии, «фамилии которых большинство из них никогда не слышали».
Напомним, россиян, задержанных в Белоруссии и обвиненных в причастности к частной военной компании Вагнера, арестовали 1 августа.
Ранее посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев сообщал, что основанием для приезда россиян в Белоруссию стал договор с фирмой, зарегистрированной в республике. У каждого из них есть соответствующий трудовой договор. Он отмечал, что россияне собирались вылететь из Минска в Стамбул, чтобы «обеспечивать охрану энергетической инфраструктуры и ресурсов».
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