Как в 90-е: в ТЦ “Три кита” произошел рейдерский захват

03.08.2020, 13:23, Разное

“Они

сказали, что есть решение суда, которое немедленно нужно исполнить. Хотя я

прекрасно знаю, что оно еще не вступило в законную силу. Ведь это был суд

первой инстанции. Несмотря на это, они сказали, что это мелочи”, – рассказал

Мордкович корреспонденту “Дни.ру”, добавив, что заметил среди нападавших и

самого Зуева.

Сергей

Зуев, осужденный десять лет назад за контрабанду мебельной продукции, пытается

вернуть обратно компанию. 27 июля 2020 года суд первой инстанции в Московской

области удовлетворил иск Зуева. Однако до вступления в силу решения есть

еще почти месяц – именно столько в соответствии со статьей 259 АПК РФ есть у

Мордковича на обжалование.

“Это

90-е годы какие-то! Толпа забежала, вытянули, забрали печать! Что это такое?!”,

– возмущается действующий гендиректор “Трех китов”.

В

сложившейся ситуации Александр Мордкович надеется на помощь правоохранительных

органов и уже обратился с соответствующим заявлением (копия документа есть в распоряжении редакции).

“31.07.2020

г. со стороны ООО “ЛАРИВА” были совершены действия по физическому выдворению и

дальнейшему воспрепятствованию нахождения сотрудников ООО “ЛаМакс” на рабочих

местах по адресу: Московская область, Одинцовский район, рабочий посёлок

Новоивановское, ул. Луговая, д. 1, эт. 8-9. … ООО “ЛаМакс” располагает

видеозаписью захвата и выдворения сотрудников по адресу: Московская область,

Одинцовский район, рабочий посёлок Новоивановское, ул. Луговая, д. 1, эт. 8– 9.

и готово предоставить данные материалы и в полной мере содействовать

дальнейшему ходу процессуальной проверки по-настоящему заявлению”, – говорится

в заявлении за подписью Мордковича.

Примечательно,

что незадолго до происшествия в “Трех китах”, министр промышленности и торговли

Денис Мантуров обратился к финансовым институтам с призывом не “рейдерить”

торговые центры, ведь они и так пострадали из-за пандемии и кризиса. “Мы

рассчитываем на здравый смысл финансовых институтов, призываем их находить

компромиссы и избегать соблазна Потребители не очень активно

возвращаются в торговые центры, особенно в крупные”, – цитирует Манутрова ТАСС.

Напомним,

дело “Трех китов” активно обсуждала вся страна в начале 2000-х годов. В основу

легла контрабанда мебельной продукции из Италии. Тогда таможенную службу

миновала огромная сумма денежных средств. Вес товара занижался, из-за чего его

стоимость падала в разы.

Дело

расследовали Генеральная прокуратура и Федеральная служба безопасности. К

ответственности были привлечены порядка десяти человек. В итоге в 2010 году

Наро-Фоминский городской суд приговорил Сергея Зуева к восьми годам лишения

свободы. Также сроки от четырех до восьми лет получили другие обвиняемые,

имевшие отношение к деятельности “Трех китов” и управляющей компании “Лига

Марс”. Казалось, эта история окончательно канула в Лету. Однако после выхода на

свободу бывший топ-менеджер мебельной империи продолжает добиваться возвращения

бизнеса.

Недавнее

решение арбитражной инстанции удивило многих, однако точку в этом деле ставить

рано. Судебные разбирательства продолжатся.