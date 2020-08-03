Как в 90-е: в ТЦ “Три кита” произошел рейдерский захват
03.08.2020, 13:23, Разное
“Они
сказали, что есть решение суда, которое немедленно нужно исполнить. Хотя я
прекрасно знаю, что оно еще не вступило в законную силу. Ведь это был суд
первой инстанции. Несмотря на это, они сказали, что это мелочи”, – рассказал
Мордкович корреспонденту “Дни.ру”, добавив, что заметил среди нападавших и
самого Зуева.
Сергей
Зуев, осужденный десять лет назад за контрабанду мебельной продукции, пытается
вернуть обратно компанию. 27 июля 2020 года суд первой инстанции в Московской
области удовлетворил иск Зуева. Однако до вступления в силу решения есть
еще почти месяц – именно столько в соответствии со статьей 259 АПК РФ есть у
Мордковича на обжалование.
“Это
90-е годы какие-то! Толпа забежала, вытянули, забрали печать! Что это такое?!”,
– возмущается действующий гендиректор “Трех китов”.
В
сложившейся ситуации Александр Мордкович надеется на помощь правоохранительных
органов и уже обратился с соответствующим заявлением (копия документа есть в распоряжении редакции).
“31.07.2020
г. со стороны ООО “ЛАРИВА” были совершены действия по физическому выдворению и
дальнейшему воспрепятствованию нахождения сотрудников ООО “ЛаМакс” на рабочих
местах по адресу: Московская область, Одинцовский район, рабочий посёлок
Новоивановское, ул. Луговая, д. 1, эт. 8-9. … ООО “ЛаМакс” располагает
видеозаписью захвата и выдворения сотрудников по адресу: Московская область,
Одинцовский район, рабочий посёлок Новоивановское, ул. Луговая, д. 1, эт. 8– 9.
и готово предоставить данные материалы и в полной мере содействовать
дальнейшему ходу процессуальной проверки по-настоящему заявлению”, – говорится
в заявлении за подписью Мордковича.
Примечательно,
что незадолго до происшествия в “Трех китах”, министр промышленности и торговли
Денис Мантуров обратился к финансовым институтам с призывом не “рейдерить”
торговые центры, ведь они и так пострадали из-за пандемии и кризиса. “Мы
рассчитываем на здравый смысл финансовых институтов, призываем их находить
компромиссы и избегать соблазна Потребители не очень активно
возвращаются в торговые центры, особенно в крупные”, – цитирует Манутрова ТАСС.
Напомним,
дело “Трех китов” активно обсуждала вся страна в начале 2000-х годов. В основу
легла контрабанда мебельной продукции из Италии. Тогда таможенную службу
миновала огромная сумма денежных средств. Вес товара занижался, из-за чего его
стоимость падала в разы.
Дело
расследовали Генеральная прокуратура и Федеральная служба безопасности. К
ответственности были привлечены порядка десяти человек. В итоге в 2010 году
Наро-Фоминский городской суд приговорил Сергея Зуева к восьми годам лишения
свободы. Также сроки от четырех до восьми лет получили другие обвиняемые,
имевшие отношение к деятельности “Трех китов” и управляющей компании “Лига
Марс”. Казалось, эта история окончательно канула в Лету. Однако после выхода на
свободу бывший топ-менеджер мебельной империи продолжает добиваться возвращения
бизнеса.
Недавнее
решение арбитражной инстанции удивило многих, однако точку в этом деле ставить
рано. Судебные разбирательства продолжатся.
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