 

Возле границы с Россией обнаружена белорусская бронетехника

03.08.2020, 13:23, Разное

Очевидцы засняли происходящее из окна авто. В коротком ролике видно, что порядка десяти бронетранспортеров стоят на обочине. Колонну сопровождает автомобиль военной автоинспекции.

Где и когда было снято видео, неизвестно. Можно предположить, что это ответ Белоруссии на недавний инцидент с обнаружением российских бойцов ЧВК под Минском.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил нашу страну в “грязных намерениях”. По его словам, Москва пытается исказить ситуацию так, будто Белоруссия сама завезла бойцов ЧВК.

Как писали “Дни.ру”, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что считает инсинуациями заявления о причастности России к массовым протестам в Белоруссии. Владимир Путин и Александр Лукашенко пока на эту тему общаться по телефону не будут.

Напомним, что в Минске и на юге Белоруссии заключены под стражу 33 гражданина России. Есть предположение, что они служили в ЧВК Вагнера. Возбуждены уголовные дела по подозрению в подготовке теракта. Задержанным грозит до 20 лет тюрьмы. Ситуация внесла напряженность в отношения России и Белоруссии.





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.08 / Мнение: На карандаш

23.07 / Диетолог раскрыла способ подтянуть живот без похудения

19.07 / Всадник без головы из Южного Техаса

07.07 / Антон Орех: С поправками на жизнь

07.07 / Интеллигенция Запада разжигает ненависть против белых

26.06 / Татьяна Овсиенко хочет взять из детдома девочку

30.06 / Мнение: О «партизанах» против Путина

10.07 / NASA планирует собирать лунный реголит для превращения в кислород

03.07 / Мнение: Ответ либералу. Ответил и самому понравилось.

30.07 / Историк моды Васильев о Маркл: Она выглядела часто как бедная родственница

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска