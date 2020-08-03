Возле границы с Россией обнаружена белорусская бронетехника

03.08.2020, 13:23, Разное

Очевидцы засняли происходящее из окна авто. В коротком ролике видно, что порядка десяти бронетранспортеров стоят на обочине. Колонну сопровождает автомобиль военной автоинспекции.

Где и когда было снято видео, неизвестно. Можно предположить, что это ответ Белоруссии на недавний инцидент с обнаружением российских бойцов ЧВК под Минском.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил нашу страну в “грязных намерениях”. По его словам, Москва пытается исказить ситуацию так, будто Белоруссия сама завезла бойцов ЧВК.

Как писали “Дни.ру”, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что считает инсинуациями заявления о причастности России к массовым протестам в Белоруссии. Владимир Путин и Александр Лукашенко пока на эту тему общаться по телефону не будут.

Напомним, что в Минске и на юге Белоруссии заключены под стражу 33 гражданина России. Есть предположение, что они служили в ЧВК Вагнера. Возбуждены уголовные дела по подозрению в подготовке теракта. Задержанным грозит до 20 лет тюрьмы. Ситуация внесла напряженность в отношения России и Белоруссии.