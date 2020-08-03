Мнение: Вечно далекое завтра

03.08.2020, 13:15, Разное

Отличительная черта российского начальства – публичные рапорты о достижениях, которые случатся в будущем. При этом будут успехи или нет – большой вопрос. А если будут, то их ожидаемый масштаб тоже непонятен.

Поскольку актуальных прорывов нет, то задача – поддерживать оптимизм в гражданах и заодно демонстрировать высшему начальству свою активную работу.

Сегодняшний чемпион по такого рода заявлениям – министр промышленности Мантуров.

Он обещал производство первого российского электромобиля Zetta к концу года, сообщил о планах развития сетей 6G в России, объявил, что в 2021 году в России будут выпускать миллионы вакцин от ковида.

Да, разумеется. Все будет. Самое передовое и в миллионах экземпляров. Как и было обещано.

Ведь вся страна, к примеру, давно ездит на прохоровских Ё-мобилях, а Роскосмос, если судить по заявлению Путина 2018 года, уже осваивает с 2019 года Луну и Марс. Это то самое «завтра», которое так и не наступило.

Вы, начальники, научитесь сообщать о результатах и только о результатах.

Впрочем, когда результаты есть, они всем видны. И сообщать о них нет нужды. Так и с результатами российского начальства. Они у него наглядные – нулевые.

СерпомПо