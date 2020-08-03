Скандалы: Выстраданное счастье Сергея Зуева

03.08.2020, 13:11, Разное

Суд вернул основателю «Трех китов» контроль над «мебельной империей»

Предприниматель Сергей Зуев, получивший известность из-за дела о контрабанде мебели, вернул себе контроль над торговым комплексом «Три кита». Суд признал незаконным назначение нового руководства управляющей комплексом компании, оформленное егерем охотничьего хозяйства в Тверской области. Арбитражный суд Московской области вернул контроль над торговым комплексом «Три кита» бизнесмену Сергею Зуеву, сообщает «Коммерсантъ». Газета отмечает, что Зуев обратился в полицию и Следственный комитет с заявлением о привлечении к ответственности предполагаемых рейдеров, которые, как он считает, захватили оцениваемый в $350 млн бизнес.

Зуев получил скандальную известность в середине 2000-х годов благодаря громкому делу о контрабанде мебели, которое затронуло множество высокопоставленных силовиков, напоминает «Коммерсантъ». В 2006 году он был арестован, а в 2010 году приговорен к восьми годам лишения свободы. Свою вину в контрабанде (ст. 188 УК РФ) бизнесмен категорически отрицал. Уже в конце 2011 года Зуев был освобожден от наказания из-за декриминализации статьи, по которой получил срок.

«Находясь под следствием, Сергей Васильевич выдал юристу Игорю Романову доверенность на управление активами»,— сообщил «Коммерсанту» адвокат Станислав Акимов. Он пояснил, что Романов был скорее номинальной фигурой, представлявшей интересы младшего партнера «мебельного короля» Алексея Петрухина. Выйдя на свободу, Зуев начал борьбу за возврат имущества, отмечает издание. Однако расследования как в России, так и за границей к концу 2012 года «закончились ничем».

Осенью прошлого года Зуев узнал, что теперь «даже на бумаге не имеет никакого отношения» к созданному им торговому комплексу, пишет газета. Оказалось, что всеми активами управляет Игорь Романов, а гендиректором управляющего комплексом ООО «ЛаМакс» стал Александр Мордкович. Решение о назначении нового руководства «ЛаМакс» оформлял по доверенности гражданин Украины Сергей Мороз, который по документам является егерем одного из охотничьих хозяйств Романова в Тверской области.

Зуев выиграл процесс после года тяжбы, отмечает «Коммерсантъ». «Истец является конечным бенефициаром ООО «ЛаМакс» с долей 70%, что подтверждается последовательной цепочкой корпоративной структуры владения через иностранные лица», — говорится в решении суда, отменяющем все сделки и решение о назначении гендиректора.

Налицо «классическая рейдерская» схема, которую организовал, как считает Зуев, многие годы работавший на него и его партнера Петрухина юрист, знавший всю схему управления изнутри и воспользовавшийся этим, заявил «Коммерсанту» Акимов. Получить комментарии от Романова газете не удалось, так как он не отвечал на телефонные звонки. Мордкович заявил изданию, что считает решение суда незаконным. При этом он решил воздержаться от подробных объяснений, сославшись на то, что решение только опубликовано и его необходимо детально изучить.

Александр Пятин